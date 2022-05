La maggior parte delle donne si trucca. C’è chi non esce di casa se non è perfettamente truccata e chi, addirittura, dedica tempo al make up anche se non deve mettere il naso fuori dalla porta. Ci sono poi anche donne che amano il look “acqua e sapone”. Queste ultime, però, sono davvero poche. Il trucco, infatti, oltre ad aiutarci a valorizzare i nostri punti di forza e a nascondere piccoli difetti e imperfezioni, è anche una questione di moda. Per le fashion addicted, è quindi davvero difficile farne a meno. In questo articolo parleremo di trucco e ci occuperemo principalmente di una moda in particolare.

Siamo ormai a metà maggio e l’estate è dietro l’angolo. Come sempre, l’arrivo di una nuova stagione, porta con sé stili e tendenze. Le mode investono più settori: dall’abbigliamento al trucco. Senza dimenticare i capelli. Molte donne infatti stanno già chiedendo al parrucchiere di fiducia la tinta più di tendenza. In questo articolo ci occuperemo del trucco occhi. Una parte del volto molto importante, perché estremamente espressiva. Non a caso, si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima.

Per truccare gli occhi la prossima estate saranno questi i colori moda di eyeliner e matite oltre al solito nero

Gli strumenti del mestiere sono i soliti: matita, kajal, ombretti, eyeliner e mascara. A variare, però, dettando così le mode, sono i colori. L’eyeliner è uno strumento di make up assai utile per allungare lo sguardo e per renderlo più intenso e profondo. In genere, l’eyeliner è nero. Ma la storia sta per cambiare radicalmente. La prossima estate, infatti, i veri protagonisti saranno i colori.

Per l’estate 2022, le tinte per truccare gli occhi saranno forti, intense e sgargianti. Insomma, niente di sobrio né di discreto. L’estate fa subito venire in mente il mare. Ecco perché, in prima linea, abbiamo eyeliner azzurro cielo o blu profondo. Stesse atmosfere vengono trasmesse da un’altra tinta molto trendy: il verde, soprattutto nella variante opaca e che vira verso il blu.

I colori che fanno risaltare l’abbronzatura

Estate è sinonimo anche di abbronzatura. Per mettere in risalto la dorata tintarella, niente di meglio di un bel trucco occhi forte e scintillante. Per ottenerlo, basterà giocare con eyeliner gialli, bronzo ed oro. In prima linea ci saranno anche colori molto sgargianti e le tinte fluo: fucsia, giallo vitaminico, verde lime, arancione e blu elettrico. Infine, per le inguaribili romantiche, saranno di tendenza anche il lilla, il viola intenso e il rosa shocking.

Ecco, dunque, quali sono i colori da scegliere per truccare gli occhi la prossima estate. Ovviamente, oltre ai colori, bisogna anche avere una certa manualità nell’applicazione tecnica. Con l’eyeliner possiamo tracciare linee sottili o più spesse e audaci. Le principianti dovrebbero imparare i passaggi base. In alternativa all’eyeliner, va sempre bene una matita dalla mina morbida, che è un po’ più semplice da applicare.

