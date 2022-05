Con l’estate alle porte, il cambio armadio è ormai d’obbligo. Molti di noi, infatti, hanno già messo via quei caldi e pesanti maglioni tipici dell’inverno per fare spazio a tutt’altro genere di abiti. Adesso, nel nostro armadio, campeggiano vestitini, minigonne, pantaloncini e magliette a maniche corte. Ma c’è un problema che per molti non è da sottovalutare.

Tanti di questi abiti, infatti, scoprendo braccia e gambe, fanno sentire a disagio diverse persone, che non sanno come vestirsi per nascondere alcuni angoli del proprio fisico che non apprezzano. In questo caso, dovremmo capire quale sia il modo migliore di abbinare gli abiti tra loro, scegliendo anche le scarpe adatte, per poter ottenere una figura slanciata alla perfezione.

Sono proprio questi i look che potremmo adottare durante l’estate per slanciare il nostro fisico e avere delle gambe lunghissime

Ad ogni modo, ci sono diversi abiti che potrebbero seriamente aiutarci quando parliamo di snellire la figura e sembrare più magri.

Per esempio, per quanto riguarda i pantaloni, dovremmo puntare su modelli estivi, leggeri e sbarazzini, che ci aiuteranno ad assottigliare le gambe, facendoci apparire freschi per l’estate e super chic.

Ancora, non dimentichiamo di scegliere anche le giuste scarpe, per far sì che la nostra immagine sia come la desideriamo. Non sarà necessario mettere per forza tacchi altissimi, perché fortunatamente ci sono alcuni modelli di scarpe comodissimi che potrebbero assottigliare caviglie e cosce, alzandoci e snellendoci.

Anche la scelta degli accessori è fondamentale. In questo caso vogliamo rivolgerci a un sempreverde che certamente si trova già nel nostro armadio. Stiamo parlando della cintura. Abbinata con i vestiti giusti e posizionata in un punto strategico del fisico, una cintura potrebbe davvero fare la differenza.

Basterà un semplicissimo accessorio che già abbiamo nell’armadio per allungare e snellire le gambe quando le lasciamo scoperte

In questo caso specifico, la cintura andrebbe abbinata a una bellissima e sbarazzina gonna tulipano. Questo modello, infatti, grazie alle pieghe e alla leggerezza, conferirà un’immagine estiva davvero elegante e divertente al nostro look. Soprattutto, poi, eviterà di evidenziare alcune zone del fisico che preferiremmo non mettere in primo piano.

La cintura, abbinata a questa specifica donna, andrà posizionata poco sopra la pancia, all’altezza dei fianchi e mai troppo stretta. La morbidezza farà sì che il fisico sembri comunque molto slanciato e sottile, senza la necessità di stringere. Un paio di scarpe aperte color nude saranno l’ideale per dare un tocco di classe davvero chic.

Dunque, ora lo sappiamo. Basterà un semplicissimo accessorio che già abbiamo nell’armadio per poter finalmente avere un look perfetto per la stagione che ci donerà l’immagine che desideravamo.

