C’è chi le porta lunghe e chi invece preferisce la comodità di averle sempre belle corte. In ogni caso, tutte le donne amano avere unghie ben curate. D’altra parte, le mani sono un po’ il nostro biglietto da visita. Avere delle belle mani, con pelle morbida e unghie curate, fa subito una bella impressione. Dipingere le unghie, delle mani e anche dei piedi, è un’abitudine di molte donne. Fino a qualche anno fa, le più sobrie optavano per il classico colore naturale o il trasparente. In alternativa, le tinte più in voga erano il rosso Ferrari e l’ampia gamma dei rosa e degli arancione.

Da qualche anno a questa parte, la palette cromatica degli smalti si è enormemente ampliata. Ormai, sulle unghie possiamo mettere qualsiasi tinta. Dal nero più profondo alle delicate tinte pastello, passando per gli allegri colori fluo e psichedelici. La scelta varia in base all’età, ai gusti personali ed ovviamente anche in base alle mode. Lo smalto per le unghie è un vero e proprio accessorio. Lo scegliamo in base all’outfit. Quindi, si ha l’esigenza di cambiarlo spesso. Da sempre, per eliminare lo smalto dalle unghie, si usa l’acetone. Cosa fare però, se ci accorgiamo che è finito? Non c’è da preoccuparsi, perché ci sono tante soluzioni alternative che possiamo adottare.

Per togliere lo smalto dalle unghie di mani e piedi usiamo questi 5 prodotti che abbiamo in casa, oltre l’acetone

I prodotti utili per togliere lo smalto dalle unghie si trovano in cucina. Anzitutto, è molto efficace l’olio di oliva. Basta lasciarlo in posa un paio di minuti e poi rimuoverlo, sfregando le unghie con un batuffolo di cotone. Altrettanto efficace è la soluzione composta da due parti di aceto e una di limone. In questo caso, bisogna mettere in ammollo le dita in questa soluzione per almeno 12/15 minuti.

I sistemi alternativi all’acetone non sono finiti qui

Spostiamoci ora in un’altra stanza della casa. In bagno potrebbe tornarci utile per il nostro scopo il dentifricio. Basterà metterne una piccola quantità su ogni unghia e attendere 2 o 3 minuti. Quindi grattare via lo smalto usando un vecchio spazzolino da denti o un tovagliolo di carta piuttosto ruvido. Volendo, possiamo intensificare l’effetto aggiungendo alla pasta dentifricia del bicarbonato di sodio. In ogni caso, sarebbe preferibile utilizzare un dentifricio bianco, perché assorbe meglio i pigmenti.

Ecco infine altri due sistemi

Lacca per capelli o deodorante spray sono utili per eliminare lo smalto dalle unghie. Sarà sufficiente spruzzarne una quantità limitata direttamente sulle unghie, tenendo il contenitore ad una distanza di 15 cm circa. Fatto ciò, sfregare poi le unghie con dell’ovatta. Come si può notare, ci sono davvero tanti modi per togliere lo smalto dalle unghie. Con tutta questa varietà di soluzioni, possiamo sbizzarrirci con manicure e pedicure diverse ogni giorno!

