Le piante rampicanti non sono solo un colpo d’occhio che non passa inosservato in giardino o in terrazza, rappresentano la soluzione per coprire pergolati e gazebi e isolare le pareti che coprono. I fusti, più o meno sottili, sostengono i vari rami che si estendono e diramano in tutte le direzioni, creando un elegante tappeto verde di foglie.

Alcuni sono di tipo infestante e bisogna tenere sotto controllo la loro crescita, potando periodicamente i punti più folti e disordinati. Non sono, poi, così rari i rampicanti utilizzati per abbellire l’interno di casa, ma l’impiego all’esterno è molto più diffuso e spesso funzionale. Troviamo quelli con portamento erbaceo o arbustivo, piante con ventose nei rami per arrampicarsi, le sarmentose con spine e uncini, le volubili che si avvolgono al sostegno.

Crescono veloci e non perdono molte foglie questi rampicanti da esterno con i fiori profumati più belli del glicine

Tra le varietà più note e diffuse, perché di particolare bellezza e fascino, c’è sicuramente il glicine, un’esplosione di colori e di fiori meravigliosi che adornano pareti, balconi e impalcature. La sua fioritura è uno spettacolo che molti attendono in primavera, grazie ai tanti grappoli profumati bianchi e lilla che produce, si crea una scenografia suggestiva.

Spettacolari sono anche i fiori incredibili della dicentra, detta anche “cuore di Maria”, rampicante originario dell’Asia e Nord America, che cresce velocemente. È molto decorativa e i fiori non hanno nulla da invidiare ad altre specie, perché molto graziosi e colorati di bianco e rosa. Li vediamo pendenti, disposti in fila sui rami, uno dietro l’altro, a forma particolare di cuore.

È indicata non solo per abbellire muri e archi, ma potrebbe essere adatta anche per sistemare bordure e aiuole. Può essere anche coltivata in vaso, per creare una magica atmosfera in balcone, mettiamola in pieno sole se non c’è estremamente caldo, altrimenti in un punto più riparato. Hanno bisogno di una terra ben ricca e drenata, sopportano poco invece la siccità e terreni asciutti.

Una specie sempreverde, che tende a perdere pochissime foglie, è l’akebia quinata, proveniente dalla Cina e Giappone. Ha dei fusti sottili che crescono in maniera rapida, riuscendo a tappezzare muri e pareti alla perfezione. Dalla primavera in poi potremmo ammirare dei fiori trilobati incantevoli color porpora e molto profumati. D’estate, invece, producono anche dei piccoli frutti tondi violacei, che quando si schiuderanno profumeranno di vaniglia.

Crescono veloci e non perdono molte foglie questi rampicanti dall’incredibile bellezza, funzionali per rendere gli spazi esterni eccezionali e con più ombra.

Ha una crescita decisamente rapida anche il luppolo, ma è anche molto infestante, per questo bisogna potarlo periodicamente. La varietà Aureus presenta delle foglie più gialle e dorate. I suoi fiori ornamentali sono riuniti in pannocchie coreografiche o in corte spighe. Una specie che può abbellire il nostro giardino con il minimo sforzo.

