Molti di noi quando fanno la lista della spesa non rinunciano a certi alimenti, per avere una dispensa utile e adatta a superare indecisioni in cucina. Ci sono alcuni elementi che proprio non possono mancare in casa, sia perché versatili ed economici, sia perché il gusto può essere gradevole per tanti. Quindi, sarebbe una buona idea tenere negli stipetti sempre qualche uovo, confezioni di legumi, anche precotti, farina, che in poche mosse trasformeremo in ottimo primo o secondo.

D’estate, come anche d’inverno, un altro elemento che raramente manca negli scaffali è il tonno in scatola, il re dell’insalata di riso estiva. È anche un jolly per la preparazione di rapidi e gustosi primi, di secondi e insalate. Lo possiamo trovare al supermercato in vari formati, condito con l’olio extravergine d’oliva, al naturale, con peperoncino e con diverse etichette. Non ne servono grandi quantità, con una semplice scatoletta potremmo addirittura condire 2 piatti di pasta.

4 modi sfiziosi per mangiare e condire il tonno in scatola per pranzi o cene veloci e leggere

Sono tante le varianti che potremmo mettere in pratica per non sfruttare il tonno in scatola sempre allo stesso modo. Qualsiasi sia l’occasione, non faremo brutte figure con un semplice abbinamento che lo trasforma in un contorno o un secondo fresco e leggero. Basterà mescolare in una ciotola il tonno con del mais croccante, del pomodorino e condiamo con olio, sale, aceto balsamico e foglie di menta fresca. Lasciamo raffreddare in frigorifero e poi serviamo in un piatto piano oppure mettiamolo in un contenitore ermetico e portiamolo a mare.

Prepariamo un’insalata corposa e nutriente, da portare in ufficio o da mangiare quando fuori il caldo è asfissiante. Aggiungiamo al tonno in scatola, il farro cotto, e dei pezzi di cipolla di Tropea cruda fatta a piccoli pezzi, per dare carattere al piatto e condiamo a piacimento.

Oltre la classica pasta sugo e tonno, facciamo un piatto più estivo usando le melanzane e la rucola. Possiamo friggere le melanzane o cuocerle in forno, poi passiamole in padella insieme al tonno e a un soffritto di cipolla. Mantechiamo la pasta insieme al condimento, infine aggiungiamo mandorle e basilico.

Piatto unico

Uno dei 4 modi sfiziosi per mangiare e condire il tonno è dare vita a delle incredibili polpette, da cuocere in forno o in padella fritte.

Per ogni 200 gr di tonno in scatola usiamo:

un uovo;

un cucchiaio di capperi;

Parmigiano q.b.;

pangrattato;

un bicchiere di latte;

sale;

pinoli.

Mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotola, tenendo da parte un po’ di pangrattato per la panatura. Dopo aver fatto riposare l’impasto in frigo per 15 minuti, con le mani facciamo delle palline, da passare nel pangrattato alla fine. Se invece vogliamo una crosticina croccante e spessa, facciamo una pastella con acqua e farina e poi paniamo.

