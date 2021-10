Ormai l’autunno è arrivato, siamo tornati al lavoro e alla solita routine che scandisce le nostre giornate. Qualcuno è rientrato in ufficio mentre altri continuano a lavorare in smart working. Ma una cosa è certa, sembra non esserci mai tempo per rimetterci in forma e andare in palestra.

Magari ci vediamo con qualche chiletto di troppo che vorremmo perdere ma non sappiamo come fare. Abbiamo poco tempo e forse poca voglia di presentarci in palestra. O semplicemente non ce la sentiamo di spendere soldi per un abbonamento visto che probabilmente molleremo subito. E allora come fare qualche esercizio in casa senza spendere troppi soldi e combattere la sedentarietà?

In questo caso ci viene in aiuto un oggetto che porta con sé vivacità oltre che utilità. Ci fa ricordare quando eravamo piccoli e nella palestra della scuola gareggiavamo a chi tagliava prima il traguardo. L’oggetto in questione è la fitball o la gymball, una palla in PVC usata anche nel pilates. Acquistarne una costa pochissimo e potremo usarla anche come sostituto della classica sedia da scrivania. Ma senza dubbio vedremo immediatamente la differenza con questi 3 esercizi veloci per tornare in forma.

Prima di illustrare gli esercizi perfetti per tenersi attivi anche in casa teniamo ben presente una cosa. Dobbiamo fare attenzione a scegliere con cura la fitball più adatta a noi. Infatti le dimensioni cambiano in base all’altezza e utilizzarne una troppo grande o troppo piccola potrebbe non dare i risultati sperati. Per approfondire l’argomento ecco una guida pratica su tutti i parametri da considerare per acquistare la fitball più giusta per noi.

L’utilizzo della fitball ha lo scopo di migliorare l’equilibrio e la tonicità dei muscoli senza usare nessun peso. Può essere di grande aiuto per dare uno sprint in più al classico allenamento a corpo libero ed è anche più divertente.

Il primo esercizio consiste in uno squat classico, ma tenendo tra le mani la fitball. Basterà mettersi in piedi con le gambe aperte all’altezza delle spalle. Teniamo ben stretta la fitball tra le mani come se la stessimo abbracciando. E procediamo con il piegamento fino a formare un angolo di 90° gradi, inclinando il busto in avanti. Cominciamo lentamente facendone al massimo una decina.

Il secondo esercizio invece serve per degli addominali d’acciaio. Sdraiati a terra in posizione supina teniamo la fitball tra le gambe e solleviamole tenendole leggermente piegate. Ora solleviamo il bacino cercando di toccare la fitball con le braccia e ritorniamo giù.

Per finire pensiamo ai dorsali e cerchiamo di tonificarli rendendoli forti e robusti. Questa volta la palla sarà a terra e andremo ad appoggiarci il bacino. Con le gambe stese, come se stessimo in spiaggia, mettiamo le braccia dietro la testa. Solleviamo il busto e riportiamolo verso la palla con movimenti lenti. Una volta preso il ritmo potremo anche intensificare, ma già 10 minuti al giorno di questi esercizi sono sufficienti.