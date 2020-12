Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È l’incubo di ogni donna. Cellulite e buccia d’arancia sono spesso causati da cattiva alimentazione, problemi ormonali o poca idratazione. O semplicemente genetica. Ma esistono alcune cattive abitudini che vanno a peggiorare o a far comparire questi inestetismi.

Le 3 abitudini da abbandonare per dire ciao alla cellulite

A volte cellulite sui fianchi o le odiatissime culotte de chaval compaiono senza poterci fare molto. Ma altre volte è possibile intervenire, adattandosi soltanto a nuove abitudini. Modificando l’alimentazione o bevendo di più. Ma è anche possibile evitare che peggiorino o addirittura che compaiono correggendo la postura. Esatto, anche come ci sediamo può influire sulla distribuzione del peso. E quindi anche sulla comparsa di cellulite e buccia d’arancia. Ecco cosa bisogna evitare:

a) Accavallare le gambe. Già questa è la posizione che più va a compromettere la circolazione. Il sangue non potendo circolare regolarmente va a formare ristagni. Causando così gonfiore o quel fastidioso formicolio. Quindi è meglio evitare il più possibile di accavallare le gambe;

b) Postura scorretta quando si sta seduti. Che la sedentarietà abbia diverse controindicazioni ormai si sa. Tra tutte anche il causare problemi di cervicale. Il problema è che spesso si assumono posizioni sbagliate che si tengono per diverso tempo. Schiena curva ad esempio o si sta seduti sulla punta della sedie. Tutte queste posizioni sbagliate possono causare accumuli di adipe;

c) Stare troppo tempo in piedi. Già, anche stare troppo tempo in piedi, soprattutto se nella stessa posizione può portare alla formazione di inestetismi della cellulite. Si tratta sempre di un problema di circolazione, che non potrà procedere nel modo più ottimale.

Ed ecco le 3 abitudini da abbandonare per dire ciao alla cellulite. Bisogna stare attente ad evitare queste posizioni scorrette. E cercare di essere più attivi e alternare la sedentarietà al movimento. In questo modo il rischio che si formino cuscinetti, cellulite e inestetismi vari si ridurrà. Sempre abbinando il tutto a una sana alimentazione.