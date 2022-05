Anche se il 21 giugno non è ancora arrivato, possiamo dire di essere praticamente già in estate. In molte parti d’Italia le temperature arrivano a toccare i 30 gradi. Fa davvero molto caldo e di notte si fatica a riposare bene. Ad aggravare la situazione, come ogni anno, arrivano poi loro: le zanzare. Nella bella stagione la natura si risveglia. Piante e fiori sono in piena fioritura e anche gli insetti cominciano a ronzare. Alcuni, come le deliziose coccinelle, sono innocui. Altri, invece, sono alquanto fastidiosi. Le punture di api e vespe, ad esempio, sono molto pericolose, perché possono provocare reazioni allergiche anche gravi. Proprio per questo, è importante controllare periodicamente ogni angolo del giardino, ed anche balconi e davanzali, per scovare eventuali nidi da rimuovere.

Nella maggior parte dei casi, le punture di zanzara non provocano reazioni esagerate; tuttavia, sono comunque molto fastidiose. Tra zampironi e piastrine insetticida, esistono numerosi repellenti per tenerle lontane da casa e giardino. Ancor più numerosi sono poi i rimedi naturali. Molti, ad esempio, consigliano di sistemare su balconi e davanzali qualche spicchio d’aglio perché l’odore pungente del bulbo le terrebbe lontane. Un rimedio dal profumo più gradevole è inoltre rappresentato dalla pianta di citronella. Anche il profumo di questa, infatti, risulterebbe assai sgradito ai molesti insetti estivi. Proprio per questa caratteristica, si rivelano molto utili anche le candele alla citronella. Il problema, però, permane quando ci troviamo fuori casa, ad esempio a fare una passeggiata o ad una cena organizzata all’aperto.

Per tenere lontane le zanzare e non farci pungere, proviamo questo profumatissimo rimedio naturale anziché i soliti aglio e citronella

In commercio si trovano tantissimi repellenti da spruzzare sul corpo quando si esce in estate. Di solito sono sotto forma di spray o unguento. Si comprano in farmacia ma anche nei supermercati più grandi e ben forniti. Ovviamente, però, questi prodotti contengono ingredienti chimici e conservanti. Potrebbero provocare allergie da contatto nei soggetti più sensibili. Senza dimenticare il fatto che potrebbero essere un po’ pericolosi da utilizzare sui bambini, che tendono a mettere le mani in bocca. Nelle prossime righe sveleremo una soluzione naturale da preparare in casa. Vedremo come realizzare uno spray antizanzara. Si tratta di una soluzione davvero molto efficace perché è composta da vari ingredienti odiati dalle zanzare.

Ecco cosa ci occorre:

20 g di alcool;

24 g di acqua;

5 g di glicerina;

20 gocce di olio essenziale alla citronella;

10 gocce di olio essenziale al geranio.

Una volta procurati questi ingredienti, uniamoli in uno stesso contenitore dotato di spruzzino. Chiudiamolo ed agitiamo per bene. Vaporizziamo poi sulla pelle prima di uscire di casa.

Altri consigli

Questo spray è davvero molto efficace per tenere lontane le zanzare e non divenire la loro vittima. Inoltre, è bene adottare altri metodi precauzionali. Questi insetti, ad esempio, sono attratti dai colori scuri. Per tenerli quindi alla larga, è preferibile indossare abiti chiari, leggeri e traspiranti. Se possibile, indossare scarpe chiuse al posto dei sandali.

