La bella stagione è ormai esplosa. Fa molto caldo e la natura è in piena fioritura. Per molti aspetti, primavera ed estate sono delle gran belle stagioni. Le giornate sono molto lunghe e il clima è gradevole. Elementi che invogliano a trascorrere molto tempo fuori casa. Dopo cena, ad esempio, è piacevole fare un giro in bicicletta o una passeggiata per mangiare un gelato. Il fine settimana, poi, è il momento ideale per fare qualche gita fuori porta. Può essere piacevole e rilassante fare qualche passeggiata nella natura, magari per ammirare alte cascate impetuose molto suggestive.

Tuttavia, ogni cosa, però, ha il rovescio della medaglia. La bella stagione, infatti, porta con sé anche alcuni lati negativi. Gli allergici sanno bene a cosa ci riferiamo. La natura in fiore, infatti, per molti significa starnuti a raffica e occhi che lacrimano. Per tutti, poi, il caldo può diventare davvero molto fastidioso. Quando diventa eccessivo, magari unito ad un elevato tasso di umidità, rende difficile e pesante lo svolgimento di ogni attività quotidiana, anche la più semplice.

Dulcis in fundo, non dimentichiamoci degli insetti. Con la natura, infatti, si risvegliano anche api, vespe, mosche e le tanto odiate zanzare. Di certo, api e vespe sono molto pericolose, perché le loro punture possono portare a gravi reazioni allergiche. Per questo, è sempre bene controllare balconi e davanzali e vari angoli del giardino per scovare eventuali nidi. Le mosche non pungono, ma sono alquanto fastidiose con il loro ronzio. Senza contare poi il fatto che sono anche animali non molto igienici. Di certo, però, il “premio rovina serate estive”, va sicuramente alle zanzare. Oltre a rendere le nostre notti insonni a causa del loro sibilo nelle orecchie, ci torturano con le loro punture.

Mosche e zanzare voleranno via di corsa da casa, giardino e balcone grazie a questa profumatissima soluzione naturale

In commercio si trovano tantissimi repellenti per mosche e zanzare. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di prodotti chimici. Inoltre, hanno spesso odori sgradevoli per noi umani. Come ben si sa, ci sono molti problemi della vita quotidiana che si possono risolvere in maniera naturale, e quindi anche senza spendere grandi cifre. Per scacciare mosche e zanzare, potremmo tagliare a metà un limone ed inserirvi nella polpa un paio di chiodi di garofano. Collocare quindi qualche spicchio negli ambienti presi più di mira dalle mosche. L’aroma emanato gli è proprio insopportabile.

Un’altra tecnica simile ed ugualmente efficace, consiste nell’inserire qualche chiodo di garofano nella buccia di un’arancia lasciata intera. Ma non è finita. Vi è poi un’altra miscela che emana un profumo odiato sia dalle mosche che dalle zanzare. Dobbiamo creare una soluzione costituita da acqua, succo di limone (10%) ed olio essenziale di menta piperita (10%). Inserire il composto così ottenuto in un vaporizzatore ed attivare.

Nell’ambiente si diffonderà un piacevolissimo aroma fresco ed agrumato. Mentre mosche e zanzare voleranno via di corsa!

In alternativa all’olio essenziale di menta piperita, potremmo utilizzare anche quello alla lavanda, all’eucalipto e al basilico. Si tratta sempre di profumazioni molto gradevoli ed altrettanto efficaci.

