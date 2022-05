Perfetto per l’estate, sta bene su tutto e con tutto. Non ci sono scuse per non indossarlo. Altra nota molto importante: le nonne ci andavano pazze, quindi basterà cercare negli armadi di famiglia. Tra vecchi vestiti, tra le scarpe o nelle scatole nascoste in soffitta, qualcosa sicuramente troviamo.

Come sempre la moda evolve, ma nel farlo guarda al passato. Perché è proprio dagli archivi delle maison che arrivano nuove idee. E così alcune stampe d’archivio possono tornare, oppure tornano alcune silhouette e in altri casi veri e propri capi o accessori.

Quest’anno sulle passerelle abbiamo visto il comeback di un brillante accessorio. E non è apparso solo in sfilata per poi sparire, lo abbiamo poi visto sui tappeti rossi, da ultimo quello di Cannes, e poi a party e cene.

Un bijoux che non è niente di particolare o eccessivo, però indossandolo cambierà totalmente il look. Lo renderà più prezioso, elegante e particolare. E se pensiamo che siano solo le donne a indossarlo, sbagliamo, perché non è affatto così.

Le nonne lo usavano tantissimo e oggi questo prezioso accessorio torna di tendenza

L’accessorio che spopolerà quest’estate e continuerà a farlo almeno fino a fine anno è la spilla. Questa sarà il vero accessorio della stagione. Soprattutto per l’uomo, perché se da una parte la donna indossa importanti collane e orecchini, l’uomo per dare un valore aggiunto al suo capo indosserà una spilla.

Oro, diamanti, richiami alla natura e pietre preziose, gli outfit serali si illuminano con i gioielli preziosi. Non è infatti un caso che Pierre Deladonchamps a Cannes abbia indossato la famosa spilla Leone della collezione Trésors d’Afrique di Chaumet. Questa è stata disegnata dall’artista keniota Evans Mbugua e realizzata in oro bianco, rosa e giallo, zaffiri e diamanti.

E se così l’uomo può abbellire le giacche da sera con delle spille preziose, anche le donne ovviamente possono farlo. I power-suit, oggi di gran moda nel vestire femminile, possono essere abbelliti con delle spille, ma anche i vestiti possono essere impreziositi con accessori luminosi.

I brand di gioielli che realizzano dei prodotti eccezionali da indossare sono molti, ma non tantissimi. Ad esempio abbiamo Cartier, Bulgari, Van Cleef & Arpels, Chopard e Chanel. Così le nonne lo usavano tantissimo e oggi questo è l’accessorio must-have da indossare la sera, mentre per il giorno invece ci si sposta su un accessorio più leggero e meno prezioso.

