In cucina è bello sperimentare cose nuove usando dei prodotti genuini che la terra ci offre, mettendo in tavola qualcosa di estremamente genuino, gustoso e prelibato. L’arma vincente è usare i prodotti stagionali che sicuramente saranno più saporiti, senza dover preparare ricette troppo complesse e articolate. Con il caldo passa la voglia di assaporare piatti troppo caldi e parecchio pesanti, si cerca di mangiare più leggero e accendere per meno tempo possibile fuochi e forno.

Per rimanere in forma, e non appesantire troppo lo stomaco, le carote potrebbero essere un ingrediente jolly per realizzare piatti straordinari. Questo tubero ha pochissime calorie, è ricco di vitamine, fonte di beta e alfa carotene e favorirebbe un corretto funzionamento del sistema immunitario e del metabolismo.

Al posto delle carote lesse ecco come cucinarle in modo leggero e gustoso con 3 ricette estive veloci

Generalmente, le mangiamo crude per insaporire una ricca insalata, le prepariamo al vapore o bollite come semplice contorno, condite con olio e sale. Tuttavia, sarebbe estremamente limitativo usarle solo in questi modi, perché potremmo realizzare tantissime pietanze semplici e poco caloriche, dal gusto eccezionale.

Se non abbiamo completamente voglia di accendere i fuochi in cucina, proviamo una velocissima ricetta dal sapore unico, adatta anche ai bambini. Puliamo e peliamo almeno 2 carote, per una porzione, e ricaviamo delle strisce lunghe direttamente con il pelapatate. Condiamole con olio, sale e pepe e lasciamole marinare per qualche minuto. Nel frattempo, prendiamo circa 200 gr di rucola, una manciata di mandorle, erba cipollina, scorza di limone e un goccio d’olio extravergine d’oliva e frulliamo.

Aggiungiamo acqua per ottenere una crema non troppo liscia, che useremo come base per le nostre carote condite. Per finire tostiamo dei pinoli e spargiamoli sopra il nostro piatto fresco e light.

2 idee originali

Quando non sappiamo come farcire la nostra pasta sfoglia, potremmo preparare un interessante ripieno a base di carote. Sbollentiamo le carote e frulliamo insieme a della ricotta, qualche scaglia di Parmigiano e una spolverata di paprika. Ricaviamo dalla sfoglia dei quadrati dove inserire la farcitura, chiudiamoli a metà, spennelliamo uovo o latte e inforniamo per 15 minuti a 180° C.

Lasciamo a bocca aperta tutti gli invitati, infine, con queste sensazionali polpette senza cottura, incredibilmente buone. Versiamo in un frullatore:

4 carote tagliate a julienne;

50 grammi di ceci cotti;

succo di mezzo limone;

un cucchiaino di salsa di soia;

olio Evo, sale e pepe.

Dovremo ottenere una consistenza adatta per realizzare delle palline, che poi passeremo nei semi di papavero e sesamo nero. Al posto delle carote lesse ecco come cucinarle perdendo solo pochi minuti e proponendo una pietanza genuina e leggera.

Lettura consigliata

Non disperiamoci per ospiti improvvisi e cene dell’ultimo minuto, ecco cosa cucinare per sorprendere tutti senza svuotare il portafoglio