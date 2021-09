Un’alimentazione sana ed equilibrata è una delle mosse più semplici per garantirsi un benessere lungo una vita. La cucina mediterranea è infatti conosciuta per essere una delle più sane al mondo e si dice che chi la segue abbia un’aspettativa di vita più alta. Infatti, molti ingredienti presenti nelle nostre cucine, se conosciuti bene e usati sapientemente, sono un vero e proprio toccasana per la salute. Oggi parliamo di uno di questi che, oltre a presentare innumerevoli benefici, può anche rivelarsi problematico se utilizzato in concomitanza a certe terapie medicinali. È infatti vietato mangiare questo comune alimento se si stanno assumendo dei farmaci anticoagulanti. Scopriamo insieme perché e vediamo quali altre cose dobbiamo evitare se siamo sottoposti a certi tipi di cure.

L’aglio, un forte alleato naturale

Stiamo parlando di uno degli alimenti più utilizzati nella cucina italiana e mediterranea, l’aglio. C’è chi lo ama alla follia e chi lo odia per il suo caratteristico odore, ma una grande maggioranza della popolazione lo usa quasi ogni giorno. Non tutti sanno però che questo incredibile ingrediente non è solo ottimo nel sugo. Ha infatti delle qualità medicinali sbalorditive ed è considerato un vero e proprio antibiotico naturale. Fra queste proprietà rientrano soprattutto le sue azioni antimicotiche e antibatteriche. Inoltre, è anche consigliato a chi soffre di ipertensione perché aiuta ad abbassare in maniera naturale la pressione del sangue. Essendo un elemento particolarmente potente sul sistema cardiovascolare presenta però alcuni possibili rischi. Può portare infatti a delle interferenze spiacevoli, se viene combinato con alcune medicine come, ad esempio, l’eparina e tutti gli altri tipi di anticoagulanti.

È vietato mangiare questo comune alimento se si stanno assumendo dei farmaci anticoagulanti

Questo genere di medicinali di solito viene utilizzato per prevenire l’insorgere della trombosi. Questi rimedi infatti mirano a cambiare la qualità del liquido ematico, aumentandone la fluidità. In questo modo si intende prevenire la formazione di possibili coaguli. L’aglio, avendo anch’esso un naturale effetto anticoagulante, aumenterebbe eccessivamente la potenza di questo genere di terapia. La sua efficacia in campo medico è dimostrata dal fatto che rientra negli elementi che i chirurghi sconsigliano di mangiare prima di sottoporsi ad un’operazione importante o di media entità. Potrebbe infatti aumentare il rischio di emorragie. Per avere più informazioni riguardo a questo argomento consigliamo però sempre di consultarsi con il proprio medico di base.

