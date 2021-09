A volte capita di lasciarsi prendere la mano quando andiamo a fare la spesa e acquistare più del necessario. Un’abitudine per niente rara davanti al banco dei formaggi. Ciascuno di essi sembra chiamarci per nome e alla fine torniamo a casa con una collezione di formaggi diversi, tutti da degustare. Se, però, abbiamo davvero esagerato con le quantità, come possiamo conservare il nostro prezioso formaggio per poi godercelo più tardi? Basta metterlo in congelatore! Ma attenzione, dobbiamo prendere qualche precauzione. Vediamo come ottenere i risultati migliori.

Non tutti i formaggi danno i risultati migliori una volta scongelati. Meglio evitare di congelare i formaggi freschi e morbidi, come ricotta e mozzarella.

I risultati migliori si ottengono con i formaggi stagionati, che sono più compatti e hanno meno contenuto di acqua. Ma come procedere una volta selezionati i formaggi che vogliamo congelare? Congelare il formaggio si può, ecco qualche trucchetto per farlo al meglio. Cominciamo affettandolo correttamente.

Affettiamolo correttamente, e prepariamo dei fogli di carta cerata.

È sconsigliabile congelare il formaggio in pezzi troppo grandi. Meglio, invece, farlo a fette prima di riporlo nel congelatore. Le fette dovrebbero essere di medio spessore. Non facciamole troppo sottili o rischieremo che la brina del congelatore intacchi il nostro formaggio. Uno spessore di circa 2 o 3 centimetri sarà ottimale.

Ma una volta tagliato, non gettiamo il formaggio semplicemente nel congelatore. Procuriamoci, invece ,dei fogli di carta cerata per alimenti. Disponiamo le fette posizionando un pezzo di carta cerata tra una fetta e l’altra. In questo modo, le fette non si attaccheranno tra loro, e il nostro formaggio sarà protetto dalla brina.

Una volta preparate le nostre fette con la carta cerata, è il momento di riporre il formaggio nel congelatore. Vediamo come fare. Mettiamolo in un sacchetto cercando di eliminare l’aria.

Posizioniamo le nostre fette all’interno di un sacchetto specifico per congelare gli alimenti. Chiudiamolo bene con un chiusino di fil di ferro, premurandoci di estrarre il più possibile l’aria contenuta all’interno. Se abbiamo una macchinetta per alimenti sottovuoto, questo è il momento di usarla. Una volta impacchettato per bene il nostro formaggio, possiamo riporlo nel congelatore. Così congelato, il formaggio durerà all’incirca 5 o 6 mesi. Non dimentichiamo di scrivere la data di congelamento sul sacchetto e di consumarlo alla prima occasione utile.

Ecco anche tre cibi semplicissimi da congelare per averli sempre pronti anche quando i tempi stringono.