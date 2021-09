Per sanitari bianchi e brillanti, come nuovi, ecco come preparare uno smacchiatore fai da te

Sempre più spesso cerchiamo alternative naturali ai prodotti in commercio per la pulizia della nostra casa. Da una parte vi è il desiderio di risparmio, dall’altro la consapevolezza dell’impatto che hanno sull’ambiente le sostanze chimiche dei prodotti di pulizia industriali. Queste considerazioni hanno portato molti raccogliere sempre più informazioni per preparare detergenti eco-friendly per la pulizia quotidiana risparmiando e rispettando l’ambiente.

Oltretutto gli ingredienti naturali impiegati hanno gli stessi effetti disinfettanti, brillantanti e battericidi dei prodotti industriali, se non addirittura maggiori. Quante volte è capitato di acquistare prodotti per la pulizia al supermercato senza essere poi soddisfatti del risultato dopo il loro impiego.

Al supermercato stesso però, è disponibile un detergente efficace e molto economico, 100% naturale e, inoltre, atossico. Questo significa che non rischiamo di introdurre in casa sostanze potenzialmente pericolose. Probabilmente lo abbiamo già e lo conserviamo all’interno di un armadietto in cucina.

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, ottimo e assolutamente efficace per la pulizia della casa. È utilizzabile infatti sulla maggior parte delle superfici domestiche, ma oggi ci concentriamo sul suo utilizzo in bagno. Per sanitari bianchi e brillanti, come nuovi, ecco allora come preparare uno smacchiatore fai da te, valutando anche vantaggi e svantaggi.

Sebbene i servizi igienici siano realizzati con una finitura antimacchia, il nostro WC è ancora a rischio macchia. I minerali nell’acqua stagnante, infatti, possono scolorire la porcellana e il problema è particolarmente evidente in quelle aree che hanno acqua dura, ricca appunto di minerali. Le macchie che si formano richiedono detergenti fortemente acidi per una pulizia profonda. Questi prodotti però possono erodere col tempo la porcellana, per non parlare dei danni immediati che potrebbero arrecare a pelle, occhi, naso e gola.

È importante, quindi, prima di tutto praticare una buona manutenzione preventiva. Cospargiamo il water con una tazza di bicarbonato di sodio. Lasciamo riposare per circa mezz’ora, quindi spruzziamo dell’acqua o dell’aceto per inumidire. Strofiniamo con una spazzola e sciacquiamo con l’acqua dello scarico.

Per una pulizia quotidiana utilizziamo una polvere composta per ¾ di bicarbonato di sodio e per ¼ da sale. Aggiungiamo gocce di olio essenziale fino a ottenere un impasto morbido. Laviamo le superfici strofinando il composto con una spugna in microfibra e sciacquiamo poi con acqua tiepida. Avremo così sanitari puliti e bianchi come mai prima.

Possiamo utilizzare lo stesso metodo per pulire e sbiancare le altre superfici come lavandini, vasche da bagno, piatti doccia e bidet.

L’uso di detergenti tradizionali può donare un aspetto pulito ai nostri sanitari, ma il bicarbonato di sodio ha uno straordinario potere sbiancante che contribuisce a ridare loro la brillantezza perduta. Se dovessimo individuare uno svantaggio nell’uso del bicarbonato di sodio, probabilmente questo rimedio naturale richiede maggiore olio di gomito per pulire.

Alcune superfici sono delicate, più soggette a graffi. Ricordiamoci dunque di provare sempre il composto a base di bicarbonato di sodio su una piccola superficie per verificare che non provochi danni.