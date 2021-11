Cosa c’è di meglio in queste prime fredde giornate di una tisana calda, la nostra serie preferita e magari una fetta di torta appena sfornata?

Magari una bella torta di mele, che non richiede grande impegno o chissà quali doti da gran pasticcere.

A questo proposito potrebbe essere utile sapere quali siano le mele perfette per una torta soffice e fragrante che non si secca.

Un’ottima idea alternativa e veloce potrebbe essere invece questa torta sbriciolona alla Nutella da preparare con un trucchetto e che farà impazzire grandi e piccini.

Qualunque sia il dolce che decideremo di preparare c’è però sempre un momento in cui sale il timore di distruggere il frutto delle nostre fatiche.

Più precisamente si tratta dell’estrazione della torta appena sfornata dalla teglia di cottura.

Un passaggio in cui a molti sarà capitato di commettere qualche disastro involontario che possiamo però evitare con qualche trucchetto.

Qualche consiglio

Prima di scoprire qual è il trucco per estrarre una torta dallo stampo o dalla teglia senza distruggerla vediamo cosa possiamo fare preventivamente per evitarlo.

Come molti sapranno possiamo utilizzare molti degli ingredienti che abbiamo in cucina per rendere le teglie a prova di “pasticcioni”.

Prima di versare il composto è bene ricordarsi sempre di ungere il contenitore, soprattutto se in alluminio, acciaio e ferro.

Per farlo possiamo utilizzare un goccio di olio d’oliva o di semi di girasole.

Altrimenti anche burro e margarina sono perfetti, occhio però ad aggiungere una spolverata di farina.

Se utilizziamo l’olio è bene ricordarsi di evitare questo passaggio; il rischio è infatti quello che la farina si attacchi al dolce.

Inoltre l’utilizzo dell’olio d’oliva come componente grassa per rendere le teglie antiaderenti è maggiormente consigliata per le ricette salate.

Per staccare la torta dalla teglia appena sfornata senza danni basta questo veloce stratagemma

Ovviamente abbiamo a disposizione anche carta da forno e stampi appositi, che comunque è sempre bene imburrare un pochino.

Tuttavia, oltre a queste accortezze, per staccare la torta dalla teglia appena sfornata senza danni basta questo veloce stratagemma.

Il trucco consiste nel mettere sotto alla teglia appena estratta dal forno un panno spesso inumidito con dell’acqua.

In alternativa basteranno anche delle presine da cucina bagnate.

Il tempo ideale è 3 o 4 minuti.

Questo consentirà il giusto grado di umidità adatto a far staccare dolcemente la torta dal suo contenitore.

A questo punto basterà attendere che si raffreddi e dedicarci al nostro momento di puro piacere all’insegna del peccato di gola.