Avere un bucato pulito e profumato è l’obiettivo non solo delle casalinghe, ma un po’ di tutti. Perché anche chi lavora, studia o comunque vive da solo, non può non dedicarsi a questo tipo di attività.

Infatti, tutti prima o poi nella vita dobbiamo imparare a lavare i panni. Ma spesso, l’obiettivo è anche quello di risparmiare sui detersivi che sappiamo essere tra gli acquisti che più vanno ad incidere sul budget familiare.

Sempre più persone, quindi, decidono di utilizzare prodotti che un po’ tutti abbiamo in casa e che possono sostituire almeno alcuni dei detersivi più utilizzati.

In un precedente articolo abbiamo visto come fare questo detersivo in casa e risparmiare sul nostro budget familiare.

Ma abbiamo visto anche come risparmiare e avere il bucato pulito con solo 2 ingredienti. Oggi, invece, ci soffermeremo proprio sull’ammorbidente.

Ecco come profumare il nostro bucato con un ammorbidente fai da te efficace e super economico

Sicuramente a differenza di altri detersivi, l’ammorbidente non è indispensabile. I panni li possiamo lavare anche se non lo abbiamo in casa.

Tra l’altro, ci sono persone che non lo annoverano proprio tra i detersivi da comprare. Questo perché alcuni lo considerano un prodotto non strettamente necessario per la pulizia oltre che con un impatto ambientale non indifferente. Ma diciamoci la verità, non c’è nulla di più odioso che ritrovarsi panni ben puliti ma duri al tatto. Questo purtroppo capita proprio quando li laviamo senza l’aggiunta dell’ammorbidente.

La scelta ottimale, allora, potrebbe essere quella di optare per un ammorbidente ecologico. In tal modo andremmo a risparmiare denaro e al tempo stesso questa scelta sarà perfetta per rispettare l’ambiente.

E allora oggi proveremo a farlo in casa.

Vediamo cosa occorre:

½ litro di acqua distillata;

150 grammi di aceto bianco;

15 gocce di olio essenziale della profumazione a noi più gradita.

Quanto all’acqua distillata per ottenerla possiamo o farla bollire, oppure utilizzare quella che viene espulsa dai condizionatori, se li abbiamo in casa.

Questo detersivo possiamo ottenerlo o utilizzando i fornelli, oppure il Bimby se lo abbiamo in casa.

Se scegliamo di avvelarci di questo robot da cucina, mettiamo gli ingredienti nel boccale e attiviamo la velocità turbo per circa 15 secondi. Questa velocità, infatti, renderà il composto omogeneo. E così in pochissimo tempo il nostro ammorbidente sarà pronto per essere usato.

Chi non lo avesse, metterà l’acqua in una pentola portandola ad ebollizione e appena intiepidita aggiungerà gli altri ingredienti.

Ecco come profumare il nostro bucato con un ammorbidente fai da te efficace e super economico e che rispetta l’ambiente.

