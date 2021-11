Simbolo di stile e femminilità, la gonna è certamente uno dei capi d’abbigliamento più amati e indossati dalle donne. Per la comodità e libertà che ci concede, difficilmente riusciamo a farne a meno.

Inoltre, non è di certo da considerarsi un indumento esclusivo della bella stagione, perché lo possiamo tranquillamente vestire anche in inverno. Non per nulla, già da ora un modello particolare torna di gran moda per le strade. Parliamo della gonna scozzese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo capo dal fascino intramontabile ha una storia antica e con il giusto abbinamento può regalarci davvero grandi soddisfazioni. Ecco perché oggi vedremo come vestirla al meglio e gli abbinamenti consigliati per donne di ogni età.

Un indumento di origini antiche

Quando si parla di gonna scozzese viene subito alla mente il famoso tessuto tartan e le decorazioni a quadri. Il tartan trae proprio le sue origini dallo stile scozzese, rappresentato alla perfezione dal classico kilt.

Erano i maschi che, all’inizio, sfoggiavano soprattutto questo particolare capo, che diventò un vero e proprio simbolo distintivo delle tribù delle Highlands. Successivamente lo si esportò a livello internazionale e diventò l’indumento preferito dalle studentesse americane delle scuole più prestigiose.

Da quel momento la gonna scozzese iniziò ad acquistare una fama sempre maggiore, fino a diventare quello che è tuttora. Uno dei capi alla moda più apprezzati e senza tempo.

Lunga o corta, questa gonna elegante e moderna è di moda e sta bene a 20 ma anche a 50 anni

La gonna scozzese, dunque, fa ritorno ancora una volta. Lunga o corta, questa gonna elegante e moderna è di moda e sta bene a 20 ma anche a 50 anni. Basta solo saperla indossare.

Oltre ai tradizionali colori blu, verde e rosso, per questo inverno gli stilisti propongono interessanti miscele di colore. Ecco alcuni spunti per donne giovani e mature per risaltare al meglio con questo splendido capo addosso.

Uno stile per ogni età

Per le ragazze più giovani consigliamo un mix di look sportivo con quello più classico. L’idea è quella di ricreare i canoni di moda dello stile collegiale.

Scegliamo un modello con orlo corto che resti sopra le ginocchia. Abbiniamo alla nostra splendida gonna un caldo bomber o una felpa per un look più audace.

Per chi ha qualche anno in più proponiamo la scozzese lunga con drappeggi abbinata a una comoda giacca di velluto.

Per finire, le più mature apprezzeranno la gonna scozzese lunga coi sandali alti con plateau e una stupenda blusa con volant. Basterà fare largo alla fantasia. Invece, per approfondire ecco una gonna che slancia la figura e regala una silhouette da urlo da non lasciarsi scappare.