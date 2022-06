La salute viene prima di tutto. E questo è un dato di fatto. Così ci stiamo impegnando a togliere lo zucchero dalla nostra alimentazione. Ma è davvero difficile rinunciarci, soprattutto quando prepariamo dei dolci o quando consumiamo la nostra dose giornaliera di caffè. Sono molti i dolcificanti in commercio per sostituire lo zucchero senza rinunciare alla dolcezza. Ma certo l’aspartame non è proprio congeniale per la salute. Allora tutti si buttano su stevia ed eritritolo. Tuttavia, il problema dello zucchero non sono tanto le calorie, quanto i danni per l’organismo.

Le controindicazioni dei sostituti dello zucchero

La stevia è il dolcificante naturale più usato per sostituire lo zucchero. Ha un potere dolcificante superiore a quest’ultimo ed è senza calorie. Tuttavia, non tutti i prodotti in commercio sono così naturali come dicono. Per questo è molto importante leggere bene la lista degli ingredienti. Per quanto riguarda l’eritritolo, se assunto in dosi eccessive può portare a diarrea, mal di testa o problemi allo stomaco, soprattutto in persone sensibili.

Per sostituire lo zucchero nei dolci o nel caffè non dovremmo usare stevia o eritritolo ma questo dolcificante naturale fatto in casa

Per scongiurare quindi spiacevoli effetti indesiderati o per evitare di imbattersi in prodotti naturali, che di naturale hanno ben poco, esiste un’alternativa gustosa, perfetta per preparare dolci senza zucchero o per dare una nota dolce e saporita al nostro caffè quotidiano. Stiamo parlando dei datteri. Frutti dal sapore esotico, ricchi di potassio e magnesio che contribuiscono all’apporto di fibre e vitamina A, C ed E. Sono calorici, certo, ma sono anche un toccasana per la salute. Per usarli come dolcificante al posto dello zucchero ci serviranno:

300 g di datteri senza nocciolo;

300 g di acqua.

Come procedere

Frulliamo acqua e datteri fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Potremo conservarlo in frigo in un contenitore ermetico fino a 10 giorni. Con questa pasta cremosa, dal gusto delicato, riusciremo a preparare dei dolci senza rinunciare al gusto e senza alterare il sapore delle nostre bevande preferite. In più avremo una fonte naturale di energia, ricca di antiossidanti, sali minerali e dal potere antinfiammatorio. Per chi non è ossessionato dalla conta calorica dei cibi, questa pasta di datteri sarà l’alternativa perfetta a stevia ed eritritolo. Per sostituire lo zucchero nei dolci o nel caffè, approfittiamo di questa delizia. Il nostro organismo ci ringrazierà.

