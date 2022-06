Un morso di zecca è uno degli inconvenienti peggiori che ci possono capitare durante un’escursione nella natura. Questi artropodi, infatti, oltre ad essere piuttosto disgustosi, possono trasmettere malattie anche gravi sia ai nostri amici animali che a noi esseri umani. Fortunatamente possiamo trovare in farmacia degli spray antizecche, che dovremmo sempre applicare prima di un’escursione, specialmente in zone umide e con l’erba alta, o frequentate da animali al pascolo. Ma se ormai è troppo tardi e ci siamo accorti di essere stati morsi da una zecca, quanto tempo deve passare prima di accorgersi che qualcosa non va?

Più a lungo la zecca rimane attaccata, più ci sono possibilità che il morso sia pericoloso

Ovviamente non tutte le zecche sono infettate da batteri o virus pericolosi, ma è comunque strettamente necessario rimuovere subito una zecca se ci accorgiamo di essere stati morsi. Quanto più tempo la zecca resta attaccata alla nostra pelle, infatti, maggiori sono le possibilità di contrarre malattie. La zecca, infatti, può rigurgitare parte del sangue che ha succhiato nel nostro corpo, e insieme ad esso qualsiasi parassita di cui è infetta. Ma alcuni sintomi sono molto caratteristici.

Attenzione, se ci morde una zecca ecco dopo quanto tempo possiamo capire se il morso è pericoloso e quali sono i sintomi che troppi sottovalutano

Una delle malattie più tipicamente trasmesse dai morsi di zecca è la malattia di Lyme, di origine batterica. Il sintomo più caratteristico dell’infezione è uno sfogo cutaneo detto “a bersaglio”, che presenta un centro rosso, circondato da un alone chiaro, e un ulteriore alone rosso verso l’esterno. Questo sfogo si può sviluppare sulla pelle diversi giorni dopo il morso della zecca. Per questo, se abbiamo rimosso una zecca dal nostro corpo, è sempre meglio conservare l’insetto in un contenitore con dell’alcool, in modo da farlo analizzare in seguito.

Attenzione se abbiamo dolori al collo, mal di testa o linfonodi ingrossati

Attenzione, se ci morde una zecca potremmo sviluppare alcuni sintomi preoccupanti. Tra questi vi sono sintomi come dolori al collo o muscoli rigidi, mal di testa, nausea, linfonodi ingrossati, febbre e brividi. Questi sintomi possono essere associati a varie malattie trasmesse dalle zecche, come la meningoencefalite da zecche, la febbre bottonosa o l’ehrlichiosi. Se troviamo una zecca sul nostro corpo è fondamentale rimuoverla senza schiacciarla. Se la schiacciamo la zecca potrebbe rilasciare il sangue che ha succhiato nei nostri vasi sanguigni e infettarci.

Approfondimento

