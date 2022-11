Per snellire le gambe e le cosce anche dopo i 50 anni sono questi gli sport che dovremmo fare

Per tante donne, ma anche per qualche uomo, avere le gambe grosse potrebbe essere un problema estetico. Che ci inibisce, magari, di metterci la gonna con più frequenza, per paura di essere giudicate. Anche le cosce grosse non sono il massimo per una donna che ci tiene al proprio aspetto fisico.

Insomma, in un modo o nell’altro, c’è sempre qualcosa che potrebbe frenarci, facendoci sentire inadeguate. Un errore, perché poi la bellezza è realmente un fattore soggettivo. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, come si usa dire.

In tanti inseguono la bellezza attraverso trucchi o cibo

Del resto, il tema della bellezza è quasi una ossessione per molti. Ad esempio, c’è stato un momento nel quale sui social impazzava un simpatico trucco per capire se fossimo belli o brutti. E anche dal punto di vista alimentare, in tanti stanno molto attenti a quello che mettono nel piatto per esaltare la propria bellezza. Ad esempio le mele, oltre che in cucina, sono utili per la bellezza.

E l’attività fisica ha un valore importante nella vita di molti. Perché, come spesso ripetono gli specialisti, l’alimentazione, da sola, non sarebbe sufficiente senza una adeguata attività fisica. A maggior ragione se il nostro obiettivo è fare attività per snellire le gambe e le cosce. La cosa fondamentale è capire cosa potrebbe essere più funzionale ed utile per il nostro scopo.

Non è necessario dover andare in palestra per snellire le cosce

La prima cosa a cui si potrebbe pensare è iscriversi in palestra. Che va benissimo, ma non tutti, magari, se lo possono permettere, soprattutto in un periodo di crisi, con i rincari che stanno massacrando le famiglie. Per non parlare delle bollette rincarate e raddoppiate che sono un terno al Lotto ogni volta che le apriamo.

In questo caso, se la palestra fosse un problema, anche di tempo, potremmo pensare a qualche attività alternativa. Tenendo presente una cosa molto importante, però. Non è facendo un allenamento una tantum, ovvero un giorno sì e sei no, che otterremo dei risultati. Come in ogni cosa, ci vuole costanza e un poco di sacrificio. Difficile che senza sudore si ottengano risultati validi.

Per snellire le gambe e le cosce queste attività potrebbero fare al caso nostro

Che poi non è necessario che sia sempre la stessa attività. Potremmo combinarne diverse, ad esempio alternandole durante la settimana. La camminata, da questo punto di vista, è utile per snellire le gambe, ma deve essere di almeno 30 minuti. E andrebbe fatta 3-4 volte a settimana, ma non come se andassimo per negozi, bensì a passo accelerato. Anche il nuoto è utile per snellire, se non potessimo permetterci lezioni mirate di acquagym. In questo caso, nuotare con le pinne è meglio che senza, per raggiungere il nostro scopo.

Correre aiuta a dimagrire, anche le gambe. Anche in questo caso, va fatto con costanza e prudenza, soprattutto agli inizi. C’è anche chi va a pattinare per bruciare le calorie e i grassi. Infine, anche un bel corso di ballo liscio o collettivo potrebbe aiutarci a perdere non solo peso, ma a tonificare le nostre gambe. Così come una bella pedalata in bici.