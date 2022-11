Finalmente è possibile fare un sondaggio nelle chat WhatsApp con una nuova funzione

Quando il sistema di WhatsApp va in crash ci rendiamo conto di quanto sia utile nella quotidianità.

Non a caso è una delle app di messaggistica istantanea più usate.

Facile, intuitiva ed efficace, conquista gli utenti di ogni età. Può capitare che si blocchi e non ci consenta di inviare o ricevere messaggi. In questo caso potrebbe essere sufficiente verificare la connessione ad internet. Qualora si utilizzi una rete WiFI potremmo disattivarla e riattivarla dopo qualche secondo. Un altro sistema per risolvere potrebbe essere quello di verificare nell’utilizzo dati che non sia stato limitato per WhatsApp. Un ultimo tentativo potrebbe essere quello di aggiornare o disinstallare e reinstallare l’applicazione.

Finalmente è possibile fare un sondaggio nei gruppi WhatsApp

C’è gran fermento per le novità che sta per introdurre WhatsApp, come ad esempio la possibilità di inviare messaggi a se stessi. Seppure possa sembrare un’idea bizzarra, il fatto di inviare testi, documenti o immagini sul proprio numero è utilissimo in tanti frangenti.

Un altro campo molto considerato da tutti e sempre migliorabile è quello dei controversi gruppi. Molti di noi non vorrebbero farne parte e nella maggior parte dei casi abbiamo le notifiche silenziate. Ma si rivelano utilissimi in alcuni casi.

In considerazione del fatto che i destinatari dei nostri messaggi nei gruppi sono molteplici, WhatsApp ha pensato bene di creare la nuova funzione del sondaggio.

Qualora si dovesse sottoporre una domanda a tutto il gruppo, sarebbe difficile ricapitolarne i risultati. Ecco quindi che proporre un sondaggio potrebbe essere la soluzione ideale.

Come proporlo in un gruppo

L’operazione è semplicissima e intuitiva. È necessario soltanto individuare bene la domanda da porre e le possibili opzioni tra cui i partecipanti al gruppo potranno scegliere.

Se ad esempio fossimo contrari ad una soluzione, potremmo evitare di proporla tra le scelte possibili, cercando di indirizzare la decisione in base al nostro pensiero. Ovviamente nulla proibirà a qualcun altro di dire la sua in merito.

Una volta individuato il quesito da proporre e le alternative tra cui scegliere, potremo aprire il gruppo WhatsApp.

Clicchiamo sulla stringa dove scriviamo i messaggi e poi sulla graffetta degli allegati. Tra le opzioni troveremo “sondaggio”. Ecco che finalmente è possibile fare un esame delle intenzioni del gruppo. Inseriamo la domanda ed il numero di opzioni che preferiamo. Dopo l’invio comparirà sul gruppo un riquadro. In cima ci sarà la domanda che abbiamo voluto fare a tutti e sotto le possibili risposte.

Man mano che i partecipanti risponderanno, accanto ad ogni domanda comparirà il numero di persone che l’hanno scelta. In basso al riquadro c’è anche la possibilità di visionare le specifiche dei voti dati, cliccando sul tasto “mostra voti”.

Un modo molto comodo, veloce e democratico di prendere delle decisioni comuni, ferma restando la possibilità per ognuno di esprimere pareri più articolati con altri messaggi.