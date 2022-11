Ecco 2 ingredienti davvero particolari da usare al posto del pepe nero nelle ricette in cucina

Il pepe nero è senza dubbio la spezia più conosciuta in cucina, seconda solo al sale. Usiamo il pepe quando vogliamo dare un sapore piccante al nostro piatto oppure perché vi si sposa bene, come sulla farinata. A volte l’alimento, invece, è uno degli ingredienti principali di alcune ricette, come la pasta cacio e pepe. Questa spezia dal colore scuro sarebbe ricca anche di proprietà interessanti per l’organismo.

Le proprietà del pepe

Il pepe nero potrebbe stimolare il metabolismo e favorire la digestione. Un suo alcaloide, la piperina, conferirebbe all’alimento proprietà stimolanti che aiuterebbero la secrezione dei succhi gastrici. Il processo della digestione sarebbe quindi facilitato, con conseguente agevolazione dell’assorbimento di nutrienti. Il pepe nero avrebbe inoltre proprietà espettoranti, antisettiche e antidepressive. Aggiungerlo ai piatti in cucina, quindi, potrebbe apportare alcuni vantaggi all’organismo. Oltre, certamente, a dare quel tocco di gusto stuzzicante in più. Ma se la spezia mancasse in casa?

Ecco 2 ingredienti davvero particolari per sostituirlo

Sale e pepe sono spezie molto comuni in cucina ma è comunque possibile restarne sprovvisti. Nel caso del pepe, due ingredienti in particolare possono degnamente sostituirlo. Lasciando ai piatti la stessa impronta di gusto. Per alcuni piatti, al posto del pepe possiamo usare i capperi. Questi piccoli vegetali hanno, infatti, un sapore piccante e possono sostituire degnamente i grani di pepe nero in qualche ricetta. Ad esempio, in un filetto al pepe in mancanza della spezia potremmo usare i capperi. Vediamo ora un secondo sostituto del pepe a cui pochi potrebbero pensare.

I semi di papaya

Possiamo rimediare alla temporanea mancanza del pepe in cucina utilizzando i semi di papaya. Forse non a tutti verrebbe in mente di adoperarli al posto della spezia. I semi di papaya hanno una consistenza abbastanza uguale a quella dei grani di pepe nero e un sapore pungente. Come aspetto sono invece simili ai capperi. Quando essiccati e polverizzati, i semi di papaya per aspetto e gusto possono diventare quasi indistinguibili dal pepe.

Per usarli al suo posto, quindi, bisogna prelevarli da una papaya tagliata a metà. Si devono poi lasciare a bagno in acqua dentro una ciotola per una notte. Il giorno seguente, i semi si cuoceranno a fiamma bassa in una padella finché non diventeranno duri. Si potranno poi macinare in un macinapepe come solitamente si farebbe con il pepe nero e usare sui piatti. Dunque, ecco 2 ingredienti davvero particolari come i capperi e i semi di papaya, a cui pochi avrebbero pensato come sostituti del pepe in cucina.