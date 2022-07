La moda non smette mai di stupirci con i suoi corsi e ricorsi storici. Durante gli ultimi anni sono tornati di tendenza così tanti stili che è difficile tenere il conto. Prima c’è stato un ritorno alle forme pompose degli anni ’80, poi agli abiti striminziti anni ’90, continuando con una piccola pausa intermedia con le gonne a ruota che ci hanno trasportato negli anni ’50. Era solo questione di tempo prima che ritornassero anche gli amatissimi anni ’60.

Per questa ultima tendenza, però, bisogna fare una distinzione precisa. Non parliamo dello stile hippie fatto di tessuti in lino e gilet alquanto opinabili. Il trend del momento gira intorno agli anni ’60 più sofisticati, quelli della cosiddetta borghesia. Trame che attiravano l’attenzione, ma portate con una classe innata.

Per snellire i fianchi e mascherare la pancia è questo il vestito estivo che sta spopolando

Non è solo una particolare fantasia ad essere tornata di moda, quanto proprio un certo tipo di abito. Un abito perfetto anche per chi vuole nascondere i polpacci e le caviglie ingrossate in estate. Parliamo dei bellissimi abiti optical in tessuto leggero o in filato d’uncinetto. Pratici da indossare in spiaggia come in città, è la trama che fa tutto il lavoro. Questi abiti hanno sempre avuto un certo fascino, tant’è che quasi tutti ne abbiamo uno nell’armadio. Solo che invece della classica combinazione di colori come nero, bianco e marrone, vediamo un’evoluzione. I colori vivaci e accesi continuano a farla da padroni in questo 2022.

Fantasie che attirano l’attenzione e danno fascino a chiunque

Abbinato con dei sandali alla francescana, sandali gioiello o anche delle stupende slingback, l’abito optical è l’abito che serve per stupire tutti in questi mesi estivi. Sono stupende le trame geometriche a rombo, molto più classiche e abbinabili facilmente. Ma possiamo anche osare con fantasie più psichedeliche fatte di spirali geometriche stilizzate, sui toni dell’azzurro o del rosa. Se vogliamo farci notare è il capo ideale che farà cadere tutti ai nostri piedi. In più, il vantaggio di questo abito è sicuramente la vestibilità, adatta a tutte le fisicità. Morbido sulla vita, aiuta a mascherare quei chiletti in più senza fatica. Se abbiamo i fianchi un po’ larghi, enfatizziamo il busto, non la vita. Così snelliremo la figura e punteremo tutto sul décolleté.

Insomma, per snellire i fianchi e mascherare la pancia non dobbiamo lasciarci sfuggire questo abito. Possiamo anche utilizzare la stessa stampa su pantaloni o bluse, ma facciamo attenzione. Giochiamo con le proporzioni e abbiniamo sempre l’altro capo monocromo. Meglio ancora se optiamo per una camicia o un blazer in lino dal taglio più dritto per snellire la figura.

