La notte del 13 luglio 2022 è stata una delle più importanti sia dal punto di vista astronomico che da quello astrologico. Chi ha tenuto il naso all’insù si sarà infatti accorto che la Luna ha raggiunto dimensioni incredibili. Sembrava quasi di vedere un film, complice anche il bel tempo che ha rischiarato il cielo notturno. Ha anche fatto miracoli, perché i segni zodiacali con questi ascendenti hanno ricevuto benefici influssi. Ma perché si è verificato questo fenomeno? Grazie a una particolare serie di coincidenze che avvengono piuttosto raramente.

La Luna, infatti, ha raggiunto alle 11:09, ora italiana, il cosiddetto perigeo, cioè il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Proprio nella serata del 13 luglio era prevista anche la sua fase di Luna piena. Alle 20:37 l’astro è entrato nel momento “topico”, ma per arrivare al massimo dello splendore si è dovuto attendere fino alle 21:20. A quell’ora era infatti previsto il momento in cui il satellite sarebbe sorto sopra l’orizzonte. È già la terza volta nel 2022 che si verifica questo importantissimo evento, ma stavolta la Luna ha raggiunto la dimensione massima. È accaduto proprio perché l’astro si trovava, appunto, nel perigeo.

I segni zodiacali con questi ascendenti saranno benedetti dalla superluna piena nella notte del 13 luglio

Questa metà luglio è sicuramente il periodo più caldo dell’anno finora, anche da un punto di vista astrologico. La superluna ci ha messo del suo, ovviamente. I segni di Terra hanno ricevuto particolare energia, ma riescono a conservare una certa tranquillità. Tutti eccetto il Leone, che percepisce già l’arrivo della sua stagione dietro l’angolo. Chi avrà come ascendente Toro, Vergine e Capricorno vivrà momenti davvero interessanti. L’ascendente Toro spingerà a rivolgersi alla sfera familiare e domestica. Ma, comunque, con una certa dose di passione. Creatività, sicurezza e orgoglio saranno sentimenti chiave che si faranno sentire per tutto il periodo.

L’ascendente Vergine spingerà ancor più sulla socialità, dopo una meravigliosa stagione del Cancro. Sono stati spesi tempo ed energie per impegni e progetti, ma questa superluna parla chiaro: ora è il momento del riposo. Non solo: serve anche la giusta celebrazione delle proprie vittorie. Questi giorni sono propizi per riposare e rigenerarsi, non solo in ferie. Infine, l’ascendente Capricorno segnerà un rafforzamento di connessioni e legami. Questo è il momento per ritrovare i propri spazi e segnare alcuni limiti che troppo spesso sono stati superati. Spinti dalla necessità di essere compresi, gli ascendenti Capricorno vorranno esprimere le loro opinioni con forza. Le sfide non spaventeranno e non ci saranno problemi ad affrontarle: ci si potranno togliere tanti sassolini dalle scarpe.

Lettura consigliata

Tutto cambia dopo grandi sofferenze per questi 3 segni fortunati che secondo l’oroscopo della settimana faranno faville e avranno cascate d’oro