L’INAIL riconosce quasi 330 euro a casalinghe e pensionati ma anche a questa categoria di persone

La vita è fatta di tante piccole spese. Ci sono sforzi e investimenti economici da compiere. Spesso abbiamo l’idea di non sapere dove mettere le mani. Esistono anche delle tutele e delle assicurazioni, che possono aiutarci in situazioni di disagio e di difficoltà. O magari, proprio per farci assumere abitudini corrette. È questo, ad esempio, il caso dei quasi 100 euro di detrazione che potremmo accumulare a fine anno. Per ottenerli, basta solo conservare le ricevute di pagamenti ritenuti meritevoli dall’ordinamento.

Spesso nemmeno conosciamo l’esistenza di certe agevolazioni. Così diventa essenziale ricordarle, perché potrebbero ritornare utili per noi o per i nostri figli. Molti, infatti, per esperienza di vita, già in età universitaria, iniziano ad intraprendere la propria vita abitando lontano dal nucleo familiare e badando alle proprie faccende domestiche in autonomia.

Cosa fare per ottenere questa somma

Potrebbero però capitare infortuni domestici: bruciature, danneggiamenti, o altri tipi di lesioni. Questi possono causare danni di diversa entità. Ebbene, l’INAIL riconosce quasi 330 euro a casalinghe e studenti in determinate situazioni.

Infatti, dal 1° marzo 2021 l’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha introdotto la cosiddetta assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici. Questa, è rivolta a tutti coloro che svolgono in forma gratuita, e senza vincolo lavorativo, la cura dell’ambiente domestico. È rivolta a quanti svolgono questo compito in forma abituale ed esclusiva ed abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 67 anni. Tra questi, rientrano anche i pensionati che non abbiano raggiunto questa soglia d’età.

La polizza assicurativa è obbligatoria così per gli studenti, anche fuori sede, che si occupano personalmente dell’ambiente domestico in cui si trovano a vivere. Il premio assicurativo corrisponde a 24,00 euro annui, e sarà soggetto ad una sanzione non superiore allo stesso premio qualora non si ottemperi al pagamento. La cifra è comunque deducibile.

L’INAIL riconosce quasi 330 euro a casalinghe e pensionati ma anche a questa categoria di persone

L’assicurazione si farà carico di erogare delle somme al soggetto leso, in presenza di infortunio che causi una inabilità permanente. In questo caso, vede la corresponsione di un assegno di assistenza personale pari a 574, 59 euro.

In caso di piccoli infortuni, ma permanenti, la cifra versata una tantum avrà un importo di 337,41 euro. Si tratta di un infortunio comportante una inabilità giudicata tra il 6% e il 15%.

La copertura assicurativa attivata avrà valore dal giorno successivo rispetto al versamento del premio e copre un arco temporale della durata complessiva di un anno.

