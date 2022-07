Quando si tratta di trovare difetti nel nostro corpo, noi donne siamo imbattibili. Purtroppo, spesso e volentieri ci facciamo influenzare dalle immagini che tappezzano internet e le riviste patinate. Fisici statuari di donne quasi perfette da non sembrare reali, perché in fondo non lo sono. Con l’avvento del mondo digitale ormai è difficile distinguere ciò che reale da quello che è ritoccato.

Eppure, ogni donna è bella nella sua unicità, corpi sinuosi o più longilinei allo stesso modo. Ma è assolutamente normale avere parti del corpo che preferiamo più di altre. Come è possibile che ci siano punti critici che proprio non sopportiamo e che vorremmo nascondere. Oggi parleremo di due punti che molte donne non sopportano proprio perché difficili da scolpire, polpacci e caviglie. Vedremo qualche trucco utile per mascherarli adattando capi all’ultima moda.

Come vestirsi per nascondere le caviglie e i polpacci grossi che odiamo tanto senza rinunciare all’eleganza

Uno dei trucchi più utilizzati è puntare tutto sul busto. Scegliamo bluse particolari che valorizzino il décolleté, ma senza esagerare con la scollatura profonda. Per esempio, possiamo indossare una camicia un po’ over lasciando in mostra la spalla. Questo è solo uno dei modi per dare un po’ di brio ad una monotona camicia senza rivoluzionare l’armadio.

Ci sono alcuni modelli di pantaloni che, per quanto siano belli, vanno ad enfatizzare questi punti critici. Se abbiamo le caviglie che tendono a gonfiarsi e i polpacci un po’ grossi per i nostri gusti, meglio evitarli. Tra i modelli da evitare troviamo sicuramente i leggings che vanno ad ingigantirli otticamente. Meglio optare per pantaloni a palazzo, flare o dal taglio dritto. Se dobbiamo solo mascherare i polpacci, possiamo scegliere anche quelli bootcut, che mostrano la caviglia senza stivale.

No alle gonne midi che mettono in risalto ciò che non ci piace

Meglio optare per le gonne lunghe perché quelle midi vanno proprio a cadere a metà polpaccio. Tra l’altro quelle lunghe, sia plissettate che svolazzanti, vanno molto di moda in questo periodo. La minigonna va bene, ma se abbinata a degli stivali fino a sotto il ginocchio. Per finire, le scarpe: meglio evitare quelle con il laccetto alla caviglia, mozzano visivamente il piede, enfatizzando la caviglia. Scegliamo modelli come le Mary Jane, tacchi medi o in alternativa alti, ma con il plateau. Se non possiamo rinunciare all’allacciatura sulla caviglia, scegliamo un modello che l’abbia un po’ più in basso.

Ecco qualche consiglio su come vestirsi per nascondere le caviglie e i polpacci grossi, ma sempre con stile. Basta poco per enfatizzare i nostri punti forti e dimenticarci dei piccoli difetti che spesso vediamo solo noi. Non nascondiamoci dentro abiti informi solo perché non ci piacciamo o non siamo più adolescenti. Valorizziamoci mettendo in risalto quelle parti del corpo che amiamo di più e la differenza si vedrà subito.

