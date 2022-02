Per snellire e valorizzare il viso tondo e ovale non lasciamoci scappare questi modelli di occhiali da sole che spopoleranno in primavera

Da qualche anno, gli occhiali da sole sono diventati qualcosa in più di un semplice accessorio per proteggerci dai raggi solari. Questi, infatti, stagione dopo stagione sono diventati, come i vestiti e le scarpe, una vera e propria moda. Pertanto, ogni primavera si rinnova l’atteso appuntamento con nuovi stili, misure, forme e sfumature di colore. Come l’abbigliamento, anche gli accessori durante la primavera 2022 cambiano, con uno sguardo al passato e al futuro. E così, ritorna lo stile che ha caratterizzato i meravigliosi anni Sessanta e che tanto ci affascina: un nuovo vintage con un occhio alle innovazioni future.

Ritorno al passato

Il 2022 fa rima con sostenibilità, siamo sempre più attenti al Mondo e a tutto ciò che ci circonda. Ovviamente, si parte dalla tradizione. Infatti, i modelli degli occhiali, che si rifanno al passato, potrebbero aiutarci per snellire e valorizzare il viso tondo, con colori e forme particolari. Sono colori che, nel caso degli occhiali da sole, si intrecciano in meravigliose sfumature e dimensioni che esaltano la forma del nostro viso e il nostro look. Pertanto, con un occhio al passato, lo sguardo è attento verso il futuro, per essere sempre al top in ogni occasione della nostra vita quotidiana.

Mix esplosivo

Le tendenze e i look del 2022 abbattono le mezze misure: o tutto o niente, senza alcuna rinuncia. Gli occhiali diventano un oggetto accattivante, elegante e stiloso e ci permettono di attirare su di noi l’attenzione altrui durante il quotidiano. Ecco che gli occhiali diventano eye-catching: ingombranti e innovative forme e giochi di colore, che ci proiettano dritti verso il prossimo futuro.

Le novità più importanti riguardano soprattutto i colori e le montature. Conquistano la scena le forme ovali, rettangolari, rotonde e a rombo con colori sgargianti e opposti, che si intersecano in un mix esplosivo. E così, avremo modelli in cui la lente fucsia rafforzerà il tenue verde acqua della montatura o la lente sfumata nera darà carattere ad una accesa montatura verde. Il tutto, ovviamente, per non passare mai inosservati.

Per snellire e valorizzare il viso tondo e ovale non lasciamoci scappare questi modelli di occhiali da sole che spopoleranno in primavera

In base alla forma del nostro viso, avremo dinanzi a noi un’infinità di alternative tra cui scegliere. Ad esempio, se abbiamo un viso tondo, potremmo lasciarci entusiasmare da modelli che lo snelliscano al meglio. Le forme angolari potrebbero fare al caso nostro, e, ovviamente, potremmo divertirci a giocare con le innumerevoli sfumature di colore. Al contrario, gli occhiali da sole con le montature super appariscenti, grandi e quadrate sono perfetti se abbiamo la forma del viso ovale. Anche in questo caso, potremmo giocare con i colori di tendenza, per essere alla moda sempre e comunque durante ogni occasione della nostra quotidianità. Oltre all’eleganza, dovremo puntare sul nostro fascino. In questo senso, potremmo optare per occhiali da sole e accessori che completino al meglio il nostro outfit, rendendoci ancor più intriganti all’occhio altrui.

Approfondimento

Oltre a creme e miele, anche mela, limone e pochi altri ingredienti potrebbero schiarire le macchie sul viso e sulla pelle