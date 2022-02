Spesso, con l’avanzare dell’età, c’è il rischio concreto che possano apparire sul viso o in generale sulla nostra pelle delle macchie cutanee. Queste piccole macchioline, tendenti al marrone o al grigio scuro, potrebbero essere legate ad eventuali squilibri ormonali, dovuti per esempio alla menopausa. Inoltre, potrebbero concentrarsi su differenti aree della nostra cute: le mani, il viso, le spalle o le braccia potrebbero essere le zone più colpite. Di tanto in tanto, oltre alla prevenzione dermatologica, ci affidiamo ai trucchi del make up o ai rimedi della nonna per provare a lenire questi inestetismi. Soprattutto nel secondo caso, oltre a creme e miele, anche mela, limone e altri ingredienti naturali potrebbero darci un valido aiuto.

I rimedi della nonna

Pertanto, spesso i rimedi della natura ci offrono un aiuto costante e puntuale nell’eventuale risoluzione delle nostre piccole problematiche. Diversi ingredienti, che siamo soliti utilizzare per le preparazioni in cucina, potrebbero fornirci un aiuto anche per la cura della nostra persona. Miele, patata o aglio, per esempio, potrebbero essere solo alcuni dei tradizionali rimedi della nonna per schiarire le macchie cutanee. Alle volte, potremmo affidarci anche alla cosmesi: dalle creme a base di bava di lumaca all’olio d’argan. Altre ancora, potremmo semplicemente decidere di nascondere le imperfezioni attraverso il make up. Tuttavia, oltre ovviamente alla costante prevenzione, potremmo facilmente realizzare in casa con pochi ingredienti naturali una crema che potrebbe aiutarci a schiarire le macchie.

Oltre a creme e miele, anche mela, limone e pochi altri ingredienti potrebbero schiarire le macchie sul viso e sulla pelle

Pertanto, per schiarire le macchie cutanee sul viso e sulla pelle potremmo realizzare un impacco da applicare sulle zone interessate. Andiamo a vedere gli ingredienti e gli strumenti necessari per prepararlo:

2 cucchiai di polpa di mela;

2 cucchiai di succo di limone;

8 gocce di olio essenziale di carota;

2 cucchiai di amido di mais;

2 cucchiai di succo d’arancia;

1 ciotola piccola.

Nella ciotola uniamo la polpa di mela, il succo di limone, il succo d’arancia e l’amido di mais. Mescoliamo per bene il composto finché non risulti abbastanza fluido. Se così non fosse, potremmo aggiungere qualche cucchiaino d’acqua naturale. Quando avremo ottenuto un composto fluido e cremoso, amalgamiamo ad esso le gocce di olio essenziale di carota. In questo caso, l’amido di mais svolgerebbe un’azione calmante e ci servirà per addensare il composto. Gli agrumi, la polpa di mela e le gocce d’olio essenziale di carota svolgerebbero un’azione schiarente.

