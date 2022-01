Stagione dopo stagione il mondo della moda accoglie capi simbolo e di tendenza per uno stile confortevole ed elegante. Il nostro outfit si arricchisce di capi d’abbigliamento comodi da avere assolutamente nel guardaroba per essere al top in ogni occasione. Durante la stagione invernale, con un occhio alla primavera, forme, consistenze, tessuti e colori si rinnovano. Ovviamente, anche l’occhio vuole la sua parte. Pertanto, oltre ai piumini e ai cappotti, il mondo della moda ci offre la possibilità di completare il nostro outfit con accessori sgargianti e unici.

Spopolano questa gonna e questi accessori da avere nel guardaroba per uno stile slanciato e comodo anche dopo i 50 anni

Ci sono capi d’abbigliamento e accessori che proprio non possono mancare nel nostro guardaroba. Per uno stile ricercato e di tendenza o semplicemente per completare e donare un tocco in più al nostro outfit. Dunque, non solo gli intramontabili cappotti, piumini e vestiti, ma in generale nel nostro guardaroba diventano protagonisti anche le gonne e gli accessori. Parliamo di borse, cappelli, guanti, una gran varietà di accessori e indumenti che giorno dopo giorno diventano parte integrante della nostra quotidianità.

Tendenze morbide

Pertanto, quando parliamo di accessori, la tendenza in questo inverno 2022 si chiama teddy style. Abbiamo già parlato in questo articolo di quanto questa tendenza sia garanzia di comfort. Un abbraccio che prende forma dagli ambienti e dagli arredi della nostra casa. I divani, i pouf e le poltrone ci coccolano in un tenero e morbido abbraccio.

Nell’inverno 2022, questo stile incontra il mondo della moda. Le tendenze morbide abbracciano anche gli accessori. E così, possiamo costruire il nostro look a partire dalle gonne eleganti e comode allo stesso tempo. Materiali e colori che si fondono in una calda coccola. Il modello di gonna nero lucido con spacchi laterali, con imbottitura in piuma, è garanzia di comodità e comfort. Come i piumini, le gonne ci avvolgono in un candido e tenero abbraccio.

Forme soffici

Le forme sono rotondeggianti e dalla consistenza soffice. Seguendo questa linea comune, oltre alle gonne, la moda gioca con consistenze cicciotte anche con gli accessori: borse, cappelli e guanti. È un invito ulteriore a prendere la vita e la quotidianità con morbidezza, lasciandoci avvolgere dal calore del nostro outfit. Dunque, spopolano questa gonna e questi accessori da avere nel guardaroba per uno stile slanciato e comodo anche dopo i 50 anni.

Approfondimento

