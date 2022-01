Tendenza, stile, look all’ultimo grido e attenzione al dettaglio. Il mondo della moda ci sorprende di continuo con capi d’abbigliamento adatti ad ogni occasione della nostra vita. Anche per questo inverno 2022, non poteva mancare una breve lista di giacche e accessori che non dovremmo lasciarci scappare approfittando dei saldi. Colori, modelli, sfumature e piccoli ma necessari dettagli per fare la differenza sia durante la nostra quotidianità che nelle occasioni più importanti. Ovviamente, ognuno di noi ha il suo outfit ideale. Che siano colori o sfumature differenti, stili e look unici, andiamo tutti alla ricerca della comodità unita ad un pizzico di eleganza. Il mondo della moda ci propone outfit nuovi o piacevoli ritorni dal passato, sottoforma di tendenze sgargianti e personalizzate. Look che meritano di essere copiati in inverno, ma con un occhio attento anche alla prossima primavera.

Quale giacca e quali accessori di tendenza scegliere per completare il nostro look elegante a 40 come a 60 anni

Tra i trend di stagione non dobbiamo lasciarci scappare la giacca corta in tessuto armaturato: caratterizzata da sfumature di colore e trame originali e innovative. Dalla tinta unita, alle mescolanze di colore. La giacca bianca con i particolari sulle tasche e sulle maniche in nero o di un colore differente ne è un esempio. Ma anche le giacche in armaturato caratterizzate da un ricamo differente e particolare. Il nero resta il colore più suggestivo, mescolato ed esaltato attraverso un gioco di cuciture e sfumature di grigio e bianco. Sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Un dettaglio che può essere una cucitura particolare che mescola sfumature di bianco e nero lungo le maniche o lungo il contorno della giacca. Ovviamente l’attenzione al minimo particolare è incentrata anche sul bottone della giacca. Materiali e colori che lo mettono in risalto, per un look decisamente elegante e nostalgico.

Tocco di stile

Ovviamente per completare il nostro outfit elegante, oltre alla giacca possiamo scegliere capi d’abbigliamento e accessori must have. E così, potremmo optare, per esempio, per una gonna svasata o a scatoletta, una blusa in crêpe, delle ballerine, e una borsa in cuoio nero. Ovviamente, anche per la scelta di questi capi possiamo giocare con sfumature, piccoli dettagli, materiali e accostamenti di colore.

Infine, possiamo regalarci il tocco finale con un accessorio che proprio non può mancare: gli orecchini. Potremmo per esempio scegliere dei pendenti in bronzo rodiato con zirconi colorati, ideali a definire, ancora una volta, giocando con le sfumature il nostro outfit. Pertanto, ecco quale giacca e quali accessori di tendenza scegliere per completare il nostro look elegante a 40 come a 60 anni.

