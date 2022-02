Quasi sicuramente più o meno tutti sappiamo cosa sia una frittata e come si prepari in padella. Questo perché si tratta di una ricetta davvero semplicissima, che prevede l’utilizzo di pochi ingredienti.

Tuttavia, non è solo uno dei secondi piatti più semplici e veloci da preparare, ma anche uno dei più versatili. Infatti, la frittata si può letteralmente farcire con qualsiasi cosa ed è per questo considerata una ricetta “svuota frigorifero”.

Per intenderci, sulle nostre pagine abbiamo addirittura visto che si può utilizzare anche il riso avanzato per preparare una gustosa frittata. L’intento di questo articolo, però, è quello di dare qualche spunto per preparare delle frittate veloci anche utilizzando il forno di casa. Con questo elettrodomestico, infatti, avremo il vantaggio non solo di realizzare dei piatti più leggeri, ma azzereremo anche il rischio di romperla durante il giro.

Quindi, non solo con patate e cipolle, ecco 3 ripieni semplici e veloci per farcire la frittata da fare al forno

Un ingrediente davvero interessante che possiamo inserire all’interno della nostra frittata potrebbe essere la ricotta. Infatti, una volta setacciata con un colino a maglia stretta, possiamo unirla alle uova sbattute e creare, in questo modo, un composto denso ed omogeneo. In questo caso stiamo parlando di 50 grammi di ricotta per ogni uovo utilizzato.

Dopo questo passaggio, aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe, il prosciutto cotto tagliato a pezzetti ed il prezzemolo tritato. Mescoliamo per bene con una frusta e, dopo di che, versiamo il composto in una teglia rivestita con carta forno ed irrorata con olio EVO. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti, fino alla doratura desiderata.

2 rotoli davvero eccezionali

Un altro modo per preparare la frittata al forno potrebbe essere quello di creare dei veri e propri rotoli farciti. Un’accoppiata vincente che si sposa benissimo per questa ricetta è il mix tra zucchine e speck.

Innanzitutto laviamo bene 2 zucchine piccole e priviamole di entrambe le estremità. A questo punto, grattugiamole e versiamo il tutto all’interno di una ciotola.

In un altro contenitore, invece, versiamo 6 uova insieme a qualche cucchiaio di formaggio grattugiato. Dopo aver amalgamato il tutto, accorpiamo anche le zucchine e rimescoliamo ancora.

Versiamo il composto appena creato su una teglia con carta forno a 200 gradi per circa 20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, sforniamola ed adagiamo sulla superficie prima i cubetti di asiago e poi le fette di speck. Arrotoliamo come se fosse un polpettone e reinseriamo in forno per altri 10 minuti alla stessa temperatura.

Spazio alla mortadella

Con lo stesso procedimento spiegato precedentemente, possiamo preparare un altro rotolo davvero molto delizioso. Sbattiamo 5 uova in una ciotola e versiamoci all’interno 50 grammi di pangrattato, sale, pepe e prezzemolo tritato. Una volta mescolati, immettiamo il composto in una teglia con carta forno e cuociamo per 20 minuti a 180 gradi.

Dopo di che, adagiamo su tutta la superficie la scamorza affumicata, la granella di pistacchio e le fette di mortadella. Arrotoliamo il tutto ed inforniamo per altri 10 minuti.

Quindi, abbiamo appena visto che si possono realizzare delle ottime frittate al forno non solo con patate e cipolle, ma anche con tantissimi altri ingredienti.