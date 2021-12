In questi giorni molti di noi sono alle prese con pranzi e cenoni davvero ricchi a cui è impossibile dire di no. Davanti alle pietanze della tradizione è difficile resistere e spesso finiamo per strafare e mangiare davvero tanto.

Se siamo a dieta per perdere peso o se semplicemente abbiamo a cuore la nostra linea, dobbiamo fare attenzione a questi pasti. Oggi, perciò, vedremo in che modo possiamo evitare di prendere peso durante le festività natalizie. Infatti, sembra impossibile, ma per smaltire interamente il pranzo di Natale e Santo Stefano ecco quante calorie dovremmo bruciare. Scopriamolo insieme.

L’importante è mantenersi attivi anche sotto le feste

Dopo le feste moltissimi di noi si sentono appesantiti e spesso giunge il senso di colpa per non avere seguito la dieta. In realtà, possiamo evitare tutto ciò se, come sempre, ci organizziamo e manteniamo uno stile di vita sano.

Ovviamente, è impossibile ingrassare di colpo dopo due o tre abbuffate, per fortuna non basta così poco. L’importante, però, è mantenersi attivi anche in questo periodo, in modo che il nostro metabolismo non rallenti e si mantenga in forma.

Per fare ciò, dobbiamo continuare la nostra attività fisica anche in questo periodo, magari tra un cenone e l’altro. Come sempre, è importante mantenere in pari il rapporto tra calorie consumate e calorie introdotte e per verificarlo possiamo fare un semplice calcolo.

Se un pasto normale può arrivare a contenere fino a 500 Kcal, un cenone potrebbe contenerne fino 3000. Tra antipasti, panettone, formaggi stagionati e vino questa è, più o meno, la cifra che potrebbe raggiungere un pasto delle feste. Possiamo disperarci oppure organizzarci per smaltire queste calorie tramite l’attività fisica.

Per smaltire il pranzo di Natale e Santo Stefano ecco quante calorie dovremmo bruciare

Dato che si tratta di calorie in eccesso rispetto al nostro fabbisogno, possiamo dedicarci ad un’attività fisica intensa che permetta di bruciare molte calorie. Dobbiamo avere bene a mente che un’attività di media intensità ci permette di bruciare 850 calorie. Possiamo quindi scegliere di camminare per un paio di ore e mezza a velocità intensa.

Un’altra opzione è quella di fare sci di fondo. Si tratta di un’attività fisica aerobica che ci permette di faticare e di bruciare moltissime calorie. In una giornata intera di sci di fondo potremo smaltire del tutto il pranzo di Natale.

Per capire quante calorie abbiamo introdotto con precisione possiamo consultare la tabella della composizione degli alimenti e fare un semplice calcolo.

