Lavare il bucato in lavatrice e tirarlo fuori dal cestello con un bel profumo di fresco piace a tutti. Indossare un capo pulito e con un gradevole e delicato profumo, inoltre, dona una piacevole sensazione.

In questo articolo spieghiamo perché bastano una vecchia federa e un semplice ingrediente per profumare il bucato in lavatrice.

In effetti avere un bucato che odora non è sempre possibile e molte volte accade di rimuovere i panni dal cestello e di accorgersi non averli deodorati abbastanza.

Le principali cause del mancato profumo dei capi appena lavati

Le cause per cui accade ciò possono essere varie come l’uso di un detersivo sbagliato, la mancata pulizia e igienizzazione del cestello e della lavatrice, dal bucato molto sporco e lasciato nel cesto dei panni per troppo tempo.

Se non possiamo lavare i panni ammucchiati subito è bene stenderli all’aria aperta, prima di rimetterli nel cesto dei panni sporchi.

Con quest’operazione eviteremo la formazione di muffe e di cattivo odore.

Se versiamo troppo detersivo nel cestello della lavatrice, rischiamo che il suo mancato scioglimento provochi col tempo muffe e cattivo odore. Per lavare bene i panni ce ne vuole poco!

È importante separare i capi troppo sporchi e organizzare la lavatrice in modo da lavare piccoli carichi. Così facendo, gli indumenti avranno a disposizione più spazio nel cestello e verranno puliti e profumati.

La lavatrice ha bisogno periodicamente di un’accurata manutenzione attraverso la pulizia del cestello, della guarnizione e della vaschetta dei detersivi. Per pulire il cestello e la guarnizione basta versare al suo interno 250 ml di aceto e un cucchiaio di bicarbonato, poi effettuare un lavaggio a 60 gradi a carico vuoto.

Bastano una vecchia federa e un semplice ingrediente per profumare il bucato in lavatrice

Se dopo aver eseguito questi semplici passaggi non siamo contenti del risultato, mettiamo in atto questo rimedio antico per profumare il bucato.

Occorrente

a) 1 vecchia federa di colore bianco oppure colorata secondo degli indumenti da lavare;

b) 1/2 panetto di sapone di Marsiglia;

c) 1 piattino o una ciotola;

d) 1 grattugia.

Procedimento

Grattare un po’ meno della metà del panetto facendo cadere le scaglie nel piattino.

Dopo aver inumidito la federa metterci dentro le scaglie del sapone di Marsiglia.

Cosa fare

Inserire la federa con all’interno le scaglie di sapone nel cestello della lavatrice ad ogni lavaggio. Usando sempre la stessa federa ci permetterà di tenerla impregnata del profumo del sapone.