Il periodo più gioioso dell’anno sta arrivando e tutti noi siamo entusiasti. Le festività natalizie sono un periodo di amore e amicizia in cui passiamo molto tempo in famiglia, tra lo scambio di regali, abbracci e affetto.

Un’altra bella abitudine di questo periodo è la condivisione dei pasti, tra cenoni, panettoni e cibi tradizionali di ogni regione. In questo periodo dell’anno tutti noi amiamo assaggiare piatti tipici e dolci natalizi, ma non sempre senza effetti collaterali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In molti, tra una fetta di panettone e una di cotechino, finiscono per ingrassare e perdere la forma fisica duramente guadagnata con conseguenti sensi di colpa. Oggi vedremo, dunque, che per non ingrassare durante le feste natalizie e i cenoni dovremmo seguire questi semplici consigli. Scopriamo quali sono.

Il segreto è nella moderazione

Se vogliamo vivere i cenoni natalizi senza sensi di colpa, dobbiamo organizzarci e pianificare. Sembra strano eppure è proprio quello che dobbiamo fare. Per iniziare, dobbiamo iniziare a moderarci nell’alimentazione a partire dalla settimana prima. Possiamo ridurre le calorie senza esagerare e tenerci leggeri, in modo da poter concederci il bis e il dolce ai pasti in famiglia.

Un altro segreto da seguire nei cenoni è quello di assaggiare tutto (seguendo il Galateo) senza esagerare mai. Dobbiamo provare ogni cibo che ci viene offerto senza riempirci. Seguendo questo semplice trucco staremo leggeri e terremo alla larga i sensi di colpa.

Per non ingrassare durante le feste natalizie e i cenoni dovremmo seguire questi semplici consigli

La terza cosa da fare è evitare di mangiucchiare fuori pasto. Dovremmo sempre seguire il classico ordine dei pasti ed evitare al massimo di mangiare dolci prima dei pasti. Meglio concederci le fette di panettone per colazione e per merenda, in modo da rendere utili le molte calorie contenute.

La quarta cosa che dobbiamo fare è organizzare una tabella di allenamenti frequenti, in modo da mantenerci in forma e evitare di accumulare le calorie in eccesso sotto forma di grasso. Se solitamente siamo soliti allenarci due o tre volte a settimana, in questo periodo possiamo allenarci con più frequenza. Anche se siamo in vacanze dobbiamo sempre ritagliarci almeno venti minuti al giorno per fare esercizio.

Se seguiremo questi consigli, vivremo le feste con molta più leggerezza. Non dimentichiamoci, comunque, che il Natale dovrebbe essere un momento di gioia e condivisione, cerchiamo di goderci le feste e non pensare troppo alle calorie.

Approfondimento

Dovremmo finire ogni pasto con una calda tisana digestiva come questa, per pulire la bocca e favorire la digestione.