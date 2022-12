Per smaltire grassi, trigliceridi e stress natalizi basterà un’ora al giorno di quest’attività

Per non avere sensi di colpa a tavola e godersi le vacanze natalizie sarà fondamentale associare alle grandi abbuffate ana sana attività sportiva. Ecco quale è l’attività perfetta per smaltire grassi, calorie e colesterolo durante le vacanze estive e per essere più rilassati durante le cene in famiglia.

Per tantissime persone dicembre è il mese in cui si respira un’atmosfera magica grazie alle innumerevoli luci di strade e vetrine. Se poi si ha la fortuna di vivere in un paese dove si allestiscono anche i mercatini, sembrerà di vivere davvero in un villaggio incantato. Ma oltre all’atmosfera magica, il Natale per molti può diventare anche fonte di ansia e stress per diversi motivi. Ad esempio le numerose cene in famiglia, con gli amici e i colleghi mettono in crisi gli eterni indecisi sugli outfit da indossare. O per trovare il regalo giusto per l’amico che ha già tutto. Ma ciò che più può destare preoccupazione, soprattutto per chi deve mantenersi in linea o tenere sotto controllo diabete e colesterolo è l’aumento del peso. Chi soffre di determinate patologie, dovrà prestare la dovuta attenzione anche durante le vacanze. Per smaltire grassi, trigliceridi e stress causati dalle innumerevoli serate a tavola, potrebbe bastare anche un’ora di un’attività fisica leggera e rilassante. Mantenersi in forma è una regola fondamentale per stare bene con se stessi e con gli altri, senza comunque pregiudicare i piaceri della tavola.

Pranzi, cene e aperitivi senza sensi di colpa se vi associamo un po’ di attività sportiva

Il bello del Natale infatti è ritrovarsi con amici e parenti intorno al tavolo a chiacchierare amabilmente, sorseggiando vino e assaporando qualche specialità della tradizione. Tuttavia questo potrebbe creare qualche disagio per chi segue un determinato regime dietetico. Per non rovinare il clima natalizio e lasciarsi andare senza troppi sensi di colpa, si potrà combinare una sana attività sportiva.

Ad esempio andare in palestra, magari anche qualche volta in più potrebbe renderci più sereni a tavola. Se poi si è impossibilitati, dopo ogni pasto si potrà approfittare della compagnia di amici o familiari per fare una bella camminata veloce.

Per smaltire grassi, trigliceridi e stress che si accumulano durante le vacanze di Natale ecco cosa fare

Un’attività dagli incredibili effetti benefici per la salute del corpo e della mente è sicuramente lo yoga. Oltre ad agire sull’umore e a ridurre l’ormone dello stress, aiuta infatti a migliorare la circolazione sanguigna, la pressione arteriosa, a contrastare problemi digestivi.

Inoltre secondo la scienza un’ora al giorno di yoga apporterebbe effetti benefici anche sui pazienti che soffrono di diabete e colesterolo. Alcuni ricercatori hanno illustrato gli effetti dello yoga su pazienti che per tre mesi hanno praticato yoga. In particolare è emerso un netto miglioramento dei livelli di HDL e una diminuzione di colesterolo e trigliceridi. Pertanto durante le feste, dedicare un’ora a quest’attività oltre a liberarci dallo stress che le cene in famiglia arrecano, allontanerà anche i sensi di colpa.