Se il correttore è troppo chiaro non buttiamolo! Ecco 3 modi ingegnosi per riutilizzarlo

Una delle cose più difficili nel mondo del makeup è scegliere la giusta tonalità di fondotinta e correttore. A tutte sarà capitato almeno una volta di prendere un correttore troppo chiaro, ad esempio. Ebbene, se ci ritroviamo con un correttore troppo chiaro nel beauty, non disperiamo. Possiamo utilizzarlo per valorizzare il nostro viso. Scopriamo come fare!

D’altronde, sempre meglio un correttore troppo chiaro, piuttosto che uno troppo scuro, sebbene esistano dei rimedi anche per questo. Perciò, bando alle ciance e scopriamo che alleato insospettabile può diventare un correttore chiaro nella nostra beauty routine.

Cosa fare se il correttore è troppo chiaro

Un correttore chiaro non è nostro nemico. Au contraire! Diventa un prezioso alleato nel make-up, se usato nel modo giusto, anche per un trucco semplice. Perciò, sfruttiamo le sue potenzialità! Sfumiamolo leggermente su tutto il contorno labbra, per fare sembrare più carnose e prominenti. Oppure, non dimentichiamoci che il correttore può essere un valido sostituto al primer occhi, permettendoci di fissare gli ombretti e uniformare l’incarnato. Se poi cerchiamo delle astuzie più raffinate per impiegare il correttore troppo chiaro, la situazione si fa decisamente più interessante, grazie ad alcuni trucchetti.

Usarne uno chiaro nel modo giusto

La prima cosa da fare se il correttore che abbiamo acquistato è troppo chiaro è quella di usarlo come illuminante per dare luce ai punti strategici del nostro viso. In modo particolare dovremo tamponarne una piccola quantità coi polpastrelli vicino all’angolo interno dell’occhio per creare un formidabile punto luce. Dovremo fare lo stesso anche ai lati delle narici, trascinandolo verso le guance e ai lati della bocca, sempre creando una linea verso gli zigomi. In questo modo, il nostro viso risulterà otticamente più liftato. Non sottovalutiamo il correttore chiaro anche per definire il nostro eyeliner. Aiutandoci con un pennellino piatto a punta sottile, evidenziamo il tratto di eyliner stendendo un po’ di correttore subito sotto. Se l’eyeliner era già preciso prima, in questo modo sarà a dir poco perfetto. Infine, sempre con un pennellino a punta sottile, correggiamo le sbavature del nostro rossetto. Questa tecnica si rivela particolarmente utile dopo una cena, magari ad un primo appuntamento, per correggere il rossetto sbavato dopo aver mangiato.

Correttore scuro per contouring e non solo

Che fare invece quando il correttore è troppo scuro? Sicuramente non può servire ad illuminare il nostro sguardo, però possiamo adoperarlo in fase di contouring. Dovremo stenderlo sotto lo zigomo, aiutandoci col polpastrello. Una volta applicato e sfumato col dito, potremo sfumare ulteriormente col pennello e magari con una piccola quantità di terra. Se non siamo amanti del contouring, o semplicemente il correttore non è sufficientemente scuro, possiamo adoperarlo come ombretto in crema, da picchiettare dolcemente sulla palpebra mobile, per dare profondità allo sguardo. Completiamo con un tocco di illuminante nell’angolo interno e voilà. Il gioco è fatto! Ora sappiamo che anche se il correttore è troppo chiaro o troppo scuro, può diventare il trucco che ci mancava per scolpire il nostro viso e renderlo luminoso, dandogli la luce che merita.