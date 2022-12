Ecco gli outfit per il Natale per sembrare più slanciate, nascondere i difetti ed essere alla moda

Che siano cene di lavoro, fuori con gli amici o in famiglia non deve mai mancare quel tocco di classe e raffinatezza. Si può essere comode, ma allo stesso tempo eleganti valorizzando i pregi e nascondendo i difetti con questi outfit assolutamente da indossare durante le festività. Ecco allora cosa indossare per sentirsi sempre al passo

Dicembre è il mese più atteso dell’anno da grandi e piccini per l’atmosfera resa magica dalle mille luci che adornano le strade e i negozi. Oltre alla ricerca del regalo giusto, le vacanze di Natale si caratterizzano soprattutto per gli innumerevoli pranzi, aperitivi e cene con amici, colleghi e famiglia.

Per non arrivare come al solito all’ultimo minuto senza sapere cosa indossare perché magari ci si sente un po’ gonfi, è utile organizzarsi prima. Sapere già cosa indossare alla cena aziendale o al pranzo in famiglia, ci farà risparmiare tempo, ansia e stress. Dunque, ecco gli outfit per il Natale che ci faranno sentire comode, belle ed eleganti allo stesso tempo.

Premesso che ogni donna è bella così com’è, indossare l’abito più adatto al proprio corpo contribuirà a farci sentire più sicure e a proprio agio.

Per chi, ad esempio, ha un fisico con fianchi pronunciati, potrà creare il giusto equilibrio tra il busto e i fianchi. Si potrebbero prediligere pantaloni dritti a palazzo che aiutano a snellire e slanciare la figura.

Ecco gli abiti che possono adattarsi alle cene eleganti e informali

Chi vuole sentirsi alla moda e a proprio agio potrà optare per l’abito lungo adattabile sia alle serate eleganti che a quelle più informali. Basterà scegliere semplicemente gli accessori giusti. Ad esempio, lo si può rendere casual con degli stivali dal tacco comodo o con degli anfibi. Se poi fuori non fa troppo freddo, ci si potrebbe abbinare un giacchetto in pelle con un avvolgente sciarpone.

Mentre se la serata è più impegnativa basteranno dei decolleté, degli accessori dorati e un bel cappotto lungo per essere chic ed eleganti.

Un altro abito che non dovrà mai mancare neanche durante le feste natalizie è l’intramontabile tubino che sta bene a tutte. Quest’abito slancia la figura ed è sempre elegante e straordinariamente femminile.

Chi non ha paura di osare, potrà optare per classico rosso. Si potrà, inoltre, sceglierlo in velluto per essere ancora più eleganti.

Ecco gli outfit per il Natale per chi vuole sentirsi sempre a proprio agio senza rinunciare all’eleganza

Se è vero che per tanti Natale vuol dire stare in famiglia, ciò non vuol dire rinunciare all’eleganza. Si potranno scegliere degli outfit comodi ma anche alla moda senza rinunciare alla raffinatezza. Pertanto, potrà scegliersi un completo pantaloni a palazzo, a vita alta, con una camicia di seta e un bel cinturone in vita. O, ancora un tailleur in velluto con un caldo lupetto. O ancora una tuta con tacchi a spillo.

Per chi, invece, ama le gonne, non potrà mancare una gonna a pieghe con un caldo maglioncino in lana.

Infine, per dare un tocco di eleganza, non bisogna mai dimenticare accessori come orecchini o una collana.