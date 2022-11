Tutta la magia del Natale con mercatini, candele e giostre in un paese unico facile da raggiungere

Per molti sono cominciati i preparativi della festa più attesa dell’anno da grandi e piccini e sono tanti che potranno godersi qualche giorno di vacanza. Magari si può approfittare di qualche weekend un po’ più lungo, come il ponte dell’Immacolata per visitare qualche posto mai visto. Per chi vuole ritrovare tutta la magia del Natale potrà approfittare di qualche giorno per visitare qualche incantevole mercatino. Se non ci si vuol spostare dall’Italia si potrebbe visitare la magica Gubbio. Qui sembrerà di stare nel villaggio di Babbo Natale e invece è a soli pochi chilometri da Roma. Ma se si desidera staccare un po’, si potrebbe visitare questa bellissima città della Germania, vicino a Francoforte, la bellissima e romantica Heidelberg.

Si trova nella Germania sud-occidentale adagiata sul fiume Neckar ed ospita la più antica università della Germania. Heidelberg è sempre ricca di turisti in ogni stagione dell’anno per la sua bellezza data dal castello, dal centro storico e dalle sue piazze. Il castello che sovrasta la città offre dei panorami mozzafiato. Da qui si può raggiungere il centro storico, ovvero l’Alstadt. Qui si possono attraversare strade, piazze, giardini ricchi di negozi e locali dove fermarsi per assaggiare i piatti tipici e bere una gustosa birra.

Come avere tutta la magia del Natale perdendosi tra le strade e le piazze di questa bellissima città

Visitare questa città durante il periodo natalizio sarà come immergersi nei ricordi dell’infanzia, quando il Natale era una favola e tutto era magia. Dal 21 novembre fino al 22 dicembre le strade e le piazze di Heidelberg si riempiono di luci, colori e profumi di dolci e vin brulè. Questo è il posto ideale per ritrovare la magia del Natale. Nei mercatini si possono trovare tantissimi oggetti e idee regalo, come i prodotti artigianali in legno, i dolcetti tipici, le candele, sciarpe in lana.

Piazza Universitatplatz è la più grande del mercatino di Natale, dove si possono trovare oltre 70 bancarelle, tra dolciumi, prodotti artigianali e gustosissimi bratwurst. I nostri bambini poi rimarranno a bocca aperta nel vedere l’antica giostra con i cavalli. Nella piazza Karlsplatz, inoltre viene allestita una bellissima pista di pattinaggio dove cimentarsi con tutta la famiglia sotto le luci e con le musiche natalizie. Questa pista di pattinaggio viene considerata una delle più belle della Germania aperta fino a gennaio.

Come raggiungere Heidelberg

Per raggiungere questa bellissima e romantica città si potrà prendere un aereo con destinazione Francoforte o Baden-Baden/Karlsruhe. Sia l’aeroporto di Francoforte a Nord che l’aeroporto di Baden Baden/Karlsruhe, a Sud, distano circa 80/90 Km da Heidelberg. Una volta lì potrà noleggiarsi l’auto, ad un costo anche modico da 30 a 100 euro al giorno, e raggiungere questa magica destinazione tutta natalizia. Per chi invece vuole unire alla magia dei mercatini anche il relax delle terme con l’intera famiglia potrà recarsi in questa bellissima città austriaca.