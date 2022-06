Con l’arrivo dell’estate in molte avranno già cominciato ad indossare sandali o scarpe aperte. Questo fa sorgere la necessità di avere una pedicure perfetta, avere piedi ordinati diventa importante quanto avere mani impeccabili. Per questo motivo ci si potrà affidare al fai da te o mettersi nelle mani di un professionista. La pedicure e la cura delle unghie sono importanti per presentarsi sempre al meglio. Avere piedi morbidi e senza duroni o calli è, infatti, il sogno di molte. Oltre ad occuparci del benessere dei piedi, tuttavia, sarà bene anche cercare di sistemare le unghie optando per i colori più di tendenza. Infatti, come per la moda, anche l’ambito delle unghie è ogni anno caratterizzato da colorazioni diverse.

Per sistemare le unghie dei piedi e renderli più belli ecco gli smalti dell’estate per valorizzarli prima di indossare sandali e scarpe spuntate

Tra i colori classici da utilizzare sulle unghie dei piedi troviamo il nero o il rosso. Ottimi per chi vuole andare sul sicuro senza osare qualcosa di più spavaldo. Diverso il caso di chi ama le tonalità che non passano inosservate, in questo caso via libera ai colori fluo. A seconda della carnagione, poi, si potranno scegliere alcuni colori rispetto ad altri. I neutri saranno perfetti sui piedi scuri o abbronzati, al contrario meglio scegliere i colori scuri su piedi pallidi. Tra i colori che stanno spopolando in questa stagione bisogna per forza citare il turchese ma anche il lilla che già spopolava per lo smalto delle mani. Oltre a questi, ottime le tonalità pastello ma anche il rosa da quello chiaro a quello più scuro. Perfetto da abbinare a quasi tutti i sandali ci sarà lo smalto bianco o total white o con la french.

Per le più creative

Tra le nail art più apprezzate troviamo il mismatched a cui si dà vita unendo diversi colori con contrasto tra chiaro e scuro. Ottimo sarà l’accostamento tra il nero e colori come il turchese o il rosa, anche glitterati. Per illuminare i piedi e non farli passare inosservati, poi, ottime le nail art argento con glitter accostato al rosso o al nero. Si è, quindi, visto che per sistemare le unghie dei piedi basta davvero poco, una pedicure e si sarà pronte per i sandali.

Dove compare

Gli smalti si potranno acquistare online, in profumeria ma anche al supermercato a prezzi vari. Lo smalto turchese si potrà acquistare della Essie Nail Polish a circa 8 euro. Kiko li propone in vari colori a partire da 4 euro, molti oltretutto si potranno trovare scontati.

