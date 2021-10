Sono in molti a ritenere che delle belle mani curate siano il miglior biglietto da visita quando si incontrano degli sconosciuti.

Si tratta sicuramente di una parte del corpo che, essendo molto esposta, salta subito all’occhio.

Le unghie, se ben curate, sanno regalare un aspetto piacevole a qualsiasi mano. Non è importante averle colorate ma saranno sufficienti pulizia e una bella forma.

Nonostante questo, come per l’abbigliamento, anche in questo campo esistono tendenze che si alternano da una stagione all’altra.

Queste mode incidono principalmente sul colore degli smalti e sulla tipologia di manicure. Prima di entrare nel vivo nel discorso è importante sottolineare che esistono degli economici e semplici trucchi per rimuovere il semipermanente senza rovinare le unghie.

Anche questo autunno porta con sé un trend particolare ma non nuovo, dal momento che esiste da una ventina di anni.

Si sta scrivendo della “french reverse”, manicure che in inglese è conosciuta come “cuticle cuffs”.

Per unghie eleganti e di classe ritorna dal passato questa tendenza favolosa da seguire subito

L’autunno si dimentica del colore estivo e sceglie la sobrietà di una french manicure diversa dal solito.

Infatti, invece del colore alla fine dell’unghia si sceglie di effettuare la lunetta a livello delle cuticole.

Scegliendo questa manicure si riuscirà a mettere in mostra maggiormente la parte superiore dell’unghia.

Sicuramente una manicure minimale e poco appariscente perfetta per tutte coloro che sognano delle mani da favola senza strafare.

Spesso, come per la classica french, la manicure viene effettuata dopo aver ricoperto l’unghia con gel di colore rosa per un effetto più naturale possibile.

La bordatura a contrasto potrà essere di colore bianco ma in alcuni casi si potrà osare leggermente di più.

Ancora una volta Instagram si è trasformato in una grande fonte di ispirazione.

Infatti, diverse influencer hanno esibito unghie perfette grazie alla french reverse.

Non solo lunette chiare ma anche cuticole impreziosite con dettagli luminosi e colori.

Infatti, su molte mani si sono viste lunette fluo, con colori accesi, metalliche o con brillantini.

Questa manicure può essere realizzata anche in casa, sarà sufficiente acquistare prodotti di qualità e seguire il contorno dell’unghia.

Rispetto a una classica manicure, tuttavia, sarà necessario utilizzare un pennellino più sottile per colorare la zona delle cuticole senza sbavature. Ecco perché per unghie eleganti e di classe ritorna dal passato questa tendenza favolosa da seguire subito.