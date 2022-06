Uno degli accessori più importanti nella definizione dello stile personale è di certo il profumo. L’essenza che indossiamo definisce lo stile e la personalità ed è un importante biglietto da visita. Se d’inverno possiamo portare note più forti e profonde come l’oud e il patchouli, d’estate sarebbe meglio scegliere ingredienti più eterei. Possiamo scegliere essenze ariose e dolci, a base di fiori e di frutti. Ma non ci sono solo queste note così classiche e diffuse, perché il mondo della profumeria è in continua evoluzione. Oggi vedremo perché non solo note gourmand e grandi classici, ma d’estate possiamo scegliere questo profumo raffinatissimo leggero come una nuvola.

Una materia prima antica ma meno nota

I profumi estivi spesso contengono note agrumate come il neroli, il bergamotto e l’arancio amaro. Molto spesso sono realizzati anche con fiori come il gelsomino, le rose, la gardenia e il geranio. Negli ultimi dieci anni, poi, i profumi che imitano il sapore del cibo sono sempre più in voga. Non tutti, però, amano ed indossano queste note. Chi preferisce il sentore del legno e del muschio può non apprezzare l’esplosione di dolcezza che queste fragranze propongono.

Se siamo alla ricerca di un profumo estivo da indossare nelle giornate più calde, dobbiamo conoscere un ingrediente molto alla moda. Stiamo parlando del papiro, estratto proprio dalla pianta palustre che cresce nella zona del delta del Nilo.

Non solo note gourmand e grandi classici, il profumo dell’estate che ci fa brillare è questa nota leggera e seducente

Il papiro ha un odore simile a quello dei legni più classici come il sandalo, ma possiede delle sfumature più verdi e fresche. A volte viene abbinato a note olfattive agrumate e fiorite. Spesso, invece, viene unito alla prugna, al vetiver e al bergamotto. In ogni caso, è sempre lui il vero re delle formulazioni, in cui appare con un’ondata verde e travolgente. Ed è proprio per questo che appare sempre in più fragranze commerciali e di nicchia. Moltissimi designer lo scelgono proprio per la novità e per l’unicità, spesso per formulare profumi unisex molto persistenti.

Possiamo indossare il profumo al papiro durante il giorno per andare al lavoro, ma anche per una festa di sera. Ci farà sentire belle e seducenti, con la sua scia vivace e persistente.

