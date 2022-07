Ormai il risparmio è diventato un imperativo categorico che tocca tutte le sfere della nostra vita domestica. In molti stanno cercando di tagliare le spese sul carburante, così come i consumi energetici legati all’utilizzo del condizionatore. Quello che però molti non sanno è che anche sui prodotti per la pulizia potremmo risparmiare un bel po’ di soldi. Sono celeberrime le soluzioni naturali a base di aceto, succo di limone o bicarbonato da utilizzare un po’ ovunque in casa. Nell’articolo che segue non tratteremo di prodotti usuali come quelli appena citati, ma di una soluzione grazie alla quale potremo pulire agevolmente il bagno e la cucina.

Un alleato per tutta la casa

Talvolta le soluzioni più efficaci arrivano da prodotti assolutamente sorprendenti. Ad esempio quanti sapevano che un comune farmaco è in grado di rendere il bucato bianco brillante?

Anche in questo caso la soluzione che proponiamo potrebbe risultare inusuale, ma per sgrassare forno e fornelli incrostati, lucidare i pavimenti e eliminare il cattivo odore dal bagno basta una comune pastiglia per lavastoviglie. Nelle pastiglie della lavastoviglie sono spesso contenuti prodotti sgrassanti che hanno una straordinaria efficacia nell’eliminare lo sporco più ostinato.

Sullo sportello del forno spesso si accumulano sporco e grasso ma passando sul vetro la pastiglia e strofinandola, questi diventeranno solo un brutto ricordo. Strofiniamo dunque sul vetro del forno per eliminare i residui di grasso e sporco e vederlo brillare. Stessa operazione può essere compiuta sui fornelli e sul piano cottura.

Per sgrassare forno e fornelli incrostati e pulire tutto il bagno e la cucina basta questo straordinario prodotto

Sempre strofinando la pastiglia umida sui fornelli elimineremo il grasso e le incrostazioni più persistenti senza fatica. Al termine dell’operazione sarà sufficiente risciacquare.

Ma non finisce qui. Sciogliendo una di queste spettacolari capsule in un secchio d’acqua possiamo ottenere un ottimo detergente per i pavimenti, in particolare quelli di bagno e cucina. Sempre in bagno, poi, le pastiglie sono preziose per la pulizia delle incrostazioni di calcare sul fondo del WC e l’eliminazione dei cattivi odori. Dovremo gettare una pastiglia nel WC e attendere qualche secondo prima che si sciolga. Successivamente con l’ausilio dello scopino sfregheremo sul fondo favorendo così lo scioglimento del calcare e delle incrostazioni eliminando le macchie. Questa operazione, inoltre, aiuterà a tenere a bada anche i cattivi odori provenienti dalle esalazioni del water. Insomma, una sola pastiglia renderà le pulizie di tutta casa una vera passeggiata.

