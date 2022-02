Meglio di aceto e bicarbonato questo trucco renderebbe l’acciaio di bagno e cucina splendente senza calcare

Il calcare è un intruso domestico che riesce a trovare il modo di disturbarci in ogni angolo della casa. Rubinetti della cucina, miscelatori e soffioni nel bagno, accumuli di calcare nella lavatrice, fino alle incrostazioni depositate sul fondo del WC. Il calcare inoltre è anche il peggior nemico chi ama vedere le proprie superfici in acciaio brillare senza antiestetiche macchie di acqua.

Spesso queste compaiono sul lavabo o sui rubinetti se non asciugate prontamente.

Se desideriamo eliminare le macchie sull’acciaio, di seguito proporremo una soluzione meglio di aceto e bicarbonato ma altrettanto economica, efficace e disponibile in ogni casa.

Lucido e splendente

Innanzitutto quello che dovremo fare è lucidare le superfici in acciaio facendo in modo di eliminare eventuali residui di calcare. Una valida alternativa ai classici aceto e bicarbonato è l’acido citrico reperibile nel succo di limone. In un precedente articolo avevamo detto che molti buttano i limoni spremuti non sapendo che possono essere utilissimi in casa. Questa è una delle situazioni in cui i mezzi limoni possono tornare davvero utili. Basterà strofinarli sulle superfici in acciaio per sciogliere le macchie di calcare e conferire nuova luce ai metalli. Per un risultato ancora migliore possiamo spremere del succo di limone e mescolarlo a della soda. Il succo di limone è un buon rimedio anche nel caso di acciaio ossidato o arrugginito. Insomma, una soluzione pulente e sgrassante da utilizzare sul piano cottura, nel lavello e sui rubinetti in acciaio macchiati.

Meglio di aceto e bicarbonato questo trucco rende l’acciaio di bagno e cucina splendente senza calcare

Una volta passato il succo di limone utilizziamo un panno in microfibra umido per sciacquare e successivamente asciughiamo. Tuttavia se desideriamo che sul nostro acciaio non compaiano più antiestetiche macchie d’acqua e depositi di calcare, al termine della pulizia basterà un semplice trucco. Prenderemo un comune batuffolo di cotone che dovremo bagnare con qualche goccia d’olio d’oliva. Potrà suonare strano ma l’olio d’oliva non solo dona luce e brillantezza all’acciaio ma ne previene le macchie. Proviamo a passarlo nel lavandino della cucina per rendere più scivolosa all’acqua la superficie. Allo stesso modo può essere usato sui rubinetti in bagno su bidet e doccia.

Sarà sufficiente una passata del batuffolo imbevuto d’olio al termine delle pulizie per veder brillare l’acciaio a lungo.

Lettura consigliata

Ecco l’insospettabile oggetto che molti gettano ma preziosissimo nelle pulizie di casa dal forno al bagno