Se proseguire o iniziare una carriera in Ferrovie dello Stato è nei nostri piani, questo potrebbe essere il momento migliore per inviare la propria candidatura. Sono in tutto 29 le offerte di lavoro disponibili per il Gruppo, di cui fanno parte le società Trenitalia, RFI, Ferservizi e Italferr.

Le date di scadenza, per l’invio della domanda, variano da annuncio ad annuncio ed alcune sono assai vicine.

Fra le più accessibili

È il momento di candidarsi per una fra le offerte di lavoro più accessibili, ossia “Operatore polivalente di condotta e manovra”. L’annuncio è stato pubblicato in data odierna, 19 luglio 2022, ed è finalizzato all’assunzione di nuove risorse per la società Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l.

I candidati selezionati avranno il compito di effettuare l’unione, il distacco e predisporre l’instradamento dei veicoli ferroviari. Inoltre, si occuperanno di effettuarne la trazione e comandare le manovre.

Indispensabili, per lo svolgimento delle mansioni previste, sono il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente ad indirizzo tecnico. Seguono la disponibilità a trasferte sul territorio, a lavorare su turni ed il possesso dei requisiti fisici. In via preferenziale, si richiede la residenza nella città della sede lavorativa.

Per candidati diplomati e laureati con assunzione a tempo indeterminato è disponibile l’opportunità lavorativa, dal titolo “Assistente Lavori Opere Tecnologiche”. Le risorse selezionate saranno inserite in Italferr S.p.A.

Si occuperanno di controllare i lavori eseguiti, predisporre la documentazione formale e contabile, provvedere alla raccolta e alla classificazione della documentazione di commessa. E ancora, vigilare sulla sicurezza in cantiere e supportare il direttore dei lavori. C’è tempo solo fino a domani, 20 luglio 2022, per inviare la candidatura.

È il momento di candidarsi per le offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato rivolte a diplomati

La lista completa delle posizioni aperte in Ferrovie dello Stato è disponibile sulla piattaforma del Gruppo.

Grazie ai filtri di ricerca, sarà possibile restringere il campo di visualizzazione secondo parametri quali la sede lavorativa, il ruolo e il tipo di contratto. Per altre opportunità lavorative accessibili, ma nel campo della ristorazione, ricordiamo che sono numerose le richieste in tutta Italia da Old Wild West.

Lettura consigliata

Assunzioni in tutta Italia per candidati anche con licenza media e senza esperienza da questa catena