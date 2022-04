Le pulizie in casa sembrano non finire mai e in alcuni casi sono davvero ostiche da affrontare.

Nel bagno e nella cucina, ad esempio, abbiamo spesso trattato di quanto sia complesso mantenere la rubinetteria e il piano cottura lucenti e senza macchie di calcare.

Per questa ragione avevamo suggerito un rimedio astuto che con una sola passata aiuterà a non far comparire più il calcare sul metallo.

Tra le pulizie più complesse, però, c’è quella dei capi bianchi macchiati o intaccati dal cattivo odore.

I segreti del bucato pulito e profumato

Innanzitutto per ottenere un buon risultato, in generale, nei lavaggi sarà opportuno avere alcune accortezze. Ad esempio è sempre necessario mantenere pulita la lavatrice dal momento che potrebbe essere intaccata dalle muffe.

Questo vale non solo per il cestello, ma anche per le parti che spesso dimentichiamo di pulire come la guarnizione e il filtro. Possiamo agevolmente igienizzare l’elettrodomestico utilizzando dell’aceto di vino bianco inserito direttamente nel cestello per poi eseguire un lavaggio rapido.

Già solo compiere questo passaggio renderà più efficiente la lavatrice e più efficace nel rimuovere macchie e cattivi odori.

Inoltre ricordiamo di non eccedere con l’utilizzo di detersivi e ammorbidenti che, al contrario di quanto si possa pensare, rendono i capi più duri e ispidi.

Tuttavia se vogliamo eliminare l’odore di sudore e macchie di grasso dai capi bianchi possiamo utilizzare un astuto trucchetto.

Basta scioglierne un paio nell’acqua per rendere il bucato bianco brillante in lavatrice ed eliminare macchie e sudore

Sembra assurdo eppure la maggior parte di noi ha in casa questo strepitoso rimedio senza sapere che sia così utile. Anche se in tanti la usano contro i sintomi influenzali, l’aspirina o acido acetilsalicilico è utile per le pulizie dei capi bianchi.

Grazie ai suoi principi attivi queste pastiglie ridonano vigore ai capi bianchi aiutando a sciogliere le macchie ostinate e i cattivi odori.

Come procedere

Infatti basta scioglierne un paio in un bicchiere d’acqua che aggiungeremo direttamente sui capi bianchi da lavare insieme a del bicarbonato.

Inoltre possiamo aggiungere poco sapone di Marsiglia nella vaschetta per conferire un fresco aroma di pulito.

Raccomandazioni

L’aspirina è utile contro macchie e odori sui capi bianchi ma non è utilizzabile per capi neri.

Inoltre è sconsigliato l’utilizzo su macchie di sangue.

