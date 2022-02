Con l’alimentazione di oggi, è facile ritrovarsi con la pancia che brontola. La formazione di aria in pancia è fastidiosa e disturba. Inoltre, facilmente si trasforma in quelle indesiderate scorregge, che spesso ci mettono in difficoltà. Niente di meglio, allora, che trovare qualche rimedio che ci ridoni un ventre libero da gonfiori. In questo caso, potremmo provare con una buona tisana.

Cosa fa gonfiare la pancia

Un addome gonfio non è piacevole, ci si sente tirare dappertutto e, a volte, sembra di scoppiare. Certamente, alcuni cibi possono creare del gas nell’intestino. A volte, invece, si tratta di intolleranze alimentari, come quella al glutine e al lattosio. Alimenti, invece, che potrebbero creare aria sono i legumi e le bibite gassate. Anche la sindrome del colon irritabile potrebbe favorire la formazione di aria nella pancia.

Ci si chiede spesso cosa si potrebbe fare per sgonfiare velocemente la pancia. Per le persone che soffrono di intolleranza, bisognerebbe eliminare o ridurre il consumo degli alimenti che la provocano. Per le altre, che hanno dei problemi passeggeri di pancia gonfia, una buona tisana potrebbe essere d’aiuto.

Differenza tra tè e tisane

Una tisana, fatta con le erbe giuste, potrebbe aiutare a eliminare i gas. Le tisane sono delle preparazioni meravigliose. A differenza del tè e del caffè, sono prive di caffeina e teina. L’infusione, in genere, del tè verde o nero dura tra i 3 e i 5 minuti. Un’infusione più prolungata produrrebbe più tannini, che potrebbero provocare stitichezza. Inoltre, il tè diverrebbe più amaro. Tutto ciò non avviene con le tisane, le cui erbe possono restare in infusione anche 10 minuti. Non diventano amare, ma s’intensifica semplicemente il gusto.

Per sgonfiare velocemente la pancia e liberarla dall’aria opprimente, ecco la tisana profumata che potrebbe restituire un ventre piatto

Tra le erbe, che potrebbero aiutarci in caso di aria nell’addome, vi è il finocchio selvatico. Tradizionalmente gli vengono attribuiti poteri digestivi. Inoltre, sembrerebbe avere degli effetti carminativi, ovvero mobilizza le pareti intestinali. Questo movimento di peristalsi aiuta la fuoriuscita dei gas.

Anche la menta piperita potrebbe servire al caso. Le foglie di menta piperita contengono mentolo. Oltre a combattere l’alito cattivo, in piccole quantità hanno un potere calmante. Inoltre, potrebbe favorire il rilassamento dell’intestino e la fuoriuscita dei gas.

Anche la camomilla e lo zenzero potrebbero aiutare in questo senso.

Riguardo alle dosi, basta acquistare i prodotti in scatola già pronti. Ogni bustina contiene la dose che in genere si usa. Se il prodotto si acquistasse sfuso in erboristeria, allora basterebbe chiedere consiglio all’erborista. Con queste tisane potremmo aiutare la nostra pancia a sgonfiarsi, ritrovando così il buon umore.

