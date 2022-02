In questo articolo non parleremo di autodiagnosi quindi non ambiremo a conoscere a cosa sia dovuto un cambiamento nel nostro corpo. Vedremo però come delle modifiche a livello dell’iride potrebbero indicare un livello alto di colesterolo cattivo. Questo ci spingerà a chiedere consulto al medico di famiglia. Per prima cosa dovremo guardarci allo specchio e osservare la nostra iride. Potremmo definire l’iride come la parte colorata dell’occhio. Il colore si deve alla diversa quantità di melanina presente e può variare dal nero al celeste. Al centro dell’iride troviamo la pupilla che si allarga e si restringe a seconda della luce esterna.

Attenzione se notiamo questo cambiamento nei nostri occhi perché potrebbe essere un segnale dei picchi preoccupanti di colesterolo

Se attorno all’iride notiamo un cerchio bianco allora potrebbe trattarsi del cosiddetto Arcus senile o Getontoxon. Prima di scendere nel dettaglio occorre però differenziare a seconda che faccia comparsa sopra i 60 anni oppure prima. Nel primo caso si tratterà del cosiddetto Arco senile che si verifica di frequente fra le persone in età avanzata. Non desterebbe particolari preoccupazioni se naturalmente si sia accertata la natura di questo anello bianco/grigio. Basterà una semplice visita dall’oculista. In questi casi l’arco senile non andrebbe a inficiare vista. Se invece constatiamo la presenza di tale anello prima dei 60 anni potrebbe trattarsi di un Anello Lipidico.

Cause dell’Anello lipidico o Arcus Juvenilis

In età giovanile o comunque sotto i 60 anni, questo sintomo potrebbe esser collegato al colesterolo alto. Si potrebbe anche collegare ad una predisposizione familiare, l’iperlipidemia familiare. Questo arco o anello si verifica in genere attorno ai 45 anni. Il colesterolo alto potrebbe condurre alla formazione delle cosiddette placche che altro non sono che depositi a livello di vasi sanguigni. Le placche possono accrescere sempre più fino ad ostruire il vaso sanguigno oppure potrebbero staccarsi e otturare dei vasi sanguigni più piccoli. Da qui inoltre aumentano i rischi di malattie cardiovascolari. Ecco perché occorre verificare i livelli di colesterolo soprattutto se notiamo questo alone circolare o semicircolare attorno all’iride.

In questi casi però come bisogna agire?

Occorre dapprima fissare una visita oculistica. In seguito, il medico curante potrebbe prescrivere delle analisi del sangue per accertare i livelli di colesterolo. Come sappiamo nei casi meno gravi, viene prescritto un cambio della dieta, riducendo i cibi ricchi di colesterolo come i grassi di origine animale. Si dovrà quindi svolgere regolare attività fisica ed eventualmente sarà prescritta una cura farmacologica.

Occorre quindi prestare attenzione se notiamo questo cambiamento nei nostri occhi, in particolare nell’iride e procedere ad indagini mediche più approfondite.

Approfondimento

Ecco 5 cibi ricchi di omega 3 da mangiare a dieta ideali per ridurre il colesterolo e i trigliceridi alti e con cui potremmo prevenire malattie cardiovascolari