Siamo il primo Paese al Mondo per la qualità dei nostri vini e dei nostri spumanti. Ma ci sono altre bevande alcoliche, come la Grappa e il Prosecco, famosissimi e apprezzatissimi. Eppure, fortunatamente, nonostante queste produzioni, secondo l’OMS non saremmo sul podio dei maggiori bevitori mondiali. Forse, anche a sorpresa, la classifica è guidata dalla Moldavia, seguita da Bielorussia e Lituania. Tutti paesi in cui gli inverni si fanno sentire e la presenza del cicchetto diventa importante anche psicologicamente. A livello di curiosità, pensiamo che questi 3 Paesi avrebbero una media di consumo di oltre 16 litri di superalcolici pro capite all’anno. Quando ci becchiamo la famosa “sbornia”, o “sbronza” che dir si voglia, stiamo davvero male. Andiamo a vedere in questo articolo della nostra Redazione quali sistemi naturali potrebbero esserci di aiuto per smaltirla velocemente. Non solo acqua e succo di limone ma un rimedio naturale ed efficacie.

Il rimedio della nonna per smaltire la sbronza

C’era una volta la nonna che in maniera molto paziente aspettava il rientro del nonno dall’osteria. Tanti anni fa non c’erano tutte le distrazioni e i passatempi odierni, ma esistevano le carte e il bicchierino. Arrivata sera, al rientro dai campi o dalla fabbrica, il nonno prima di rincasare, spesso faceva un passaggio in osteria. E qui tra una partita a briscola e un cicchetto, poteva anche scapparci l’ubriacatura. Ecco che allora la mitica nonna interveniva con un bicchiere caldo di miele e succo di limone. Sostanze nutritive che permetterebbero all’organismo sotto sbronza di recuperare i liquidi persi, bilanciare gli zuccheri nel sangue e introdurre il fruttosio. Sostanza, che ancora oggi, sarebbe considerata particolarmente importante dalla scienza contro il fegato e intestino messi sotto sopra.

Non solo acqua e succo di limone ma anche questi rimedi rapidi ed efficaci con cui potremmo smaltire velocemente la sbornia

Acqua e succo di limone sarebbero quindi un mix perfetto per idratare e astringere nello stesso momento. Ma, in moltissimi paesi tropicali, verrebbe utilizzato uno dei loro frutti simbolo per rimediare alla sbronza. Parliamo della banana, che agirebbe da contraltare a quanto perso quando ci ubriachiamo. Pochi sanno infatti che la sbronza provocherebbe un’importante perdita di potassio nell’organismo. Sappiamo invece tutti che la banana sarebbe la regina nei contenuti del potassio. Ecco perché oltre ad acqua, limone e miele, la banana sarebbe un ulteriore aiuto per riprenderci velocemente dalla sbornia. Quindi anche un frutto dolce e ricco di minerali.

