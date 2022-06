Le emorroidi solitamente sono innocue tuttavia possono infiammarsi per diverse ragioni, come la presenza di stipsi frequente, la familiarità, l’assunzione di alcuni farmaci. In questi casi si presentano gonfie, arrossate, sono dolenti e in alcuni momenti anche sanguinanti. In più sono spesso accompagnate da prurito e fastidi vari.

Per sgonfiare e sfiammare le emorroidi ecco 3 rimedi naturali efficacissimi che allevierebbero il dolore così da sedersi senza problemi

Le emorroidi in fase di infiammazione possono comparire nella parte interna del retto e solitamente questo rappresenta il primo stadio della malattia emorroidaria. Oppure possono fuoriuscire esternamente. La fuoriuscita può rientrare autonomamente, oppure l emorroidi possono prolassare e rimanere ubicate esternamente. In questi casi ci troviamo già di fronte ad uno stadio dell’infiammazione aggravato.

A questi livelli ai sintomi comuni, possono aggiungersi la comparsa di ragadi, la produzione di muco e la proliferazione di infezioni micotiche.

Come prevenirle

Per prevenire la formazione delle emorroidi dovremmo prestare particolare attenzione all’introduzione del giusto quantitativo di acqua che dovrebbe superare i 2 litri al giorno. Inoltre l’alimentazione dovrebbe essere ricca di fibre quindi: via libera a legumi e cereali integrali. Infine si all’attività fisica quotidiana che favorirebbe la motilità intestinale migliorando l’evacuazione senza dover ricorrere a sforzi eccessivi.

Come trattarle

Nel caso di emorroidi interne dovremmo rendere il tessuto connettivo circostante più elastico magari con l’aiuto di unguenti idratanti. Inoltre dovremmo cercare di aumentare anche il trofismo dei tessuti. Per farlo potremmo utilizzare sostanza come il rusco, l’ippocastano e il pungitopo da assumere sottoforma di integratori alimentari.

Ancora per alleviare l’infiammazione potremmo ricorrere all’uso di sostanze contenenti flavonoidi. Composti naturali estratti dalle piante in grado di migliorare l’insufficienza venosa.

Per trattare le emorroidi esterne invece dovremmo ricorrere all’uso di sostanze appositamente formulate da applicare ad uso topico, come le creme. Anche in questo caso, meglio preferire creme a base di ippocastano e rusco. Da applicare una o due volte al giorno con l’apposito applicatore, avendo cura di non fare eccessiva pressione sulla zona.

Ebbene, per sgonfiare e sfiammare le emorroidi sarebbero questi i 3 rimedi efficacissimi.

Curiosità

A soffrire di questa infiammazione sono circa 10 persone su 100. Inoltre, le emorroidi sono un problema che coinvolge maschi e femmine senza distinzione di sesso.

Le cause principali sarebbero da ricercare in uno stile di vita fortemente sedentario e nell’uso improprio di alcune categorie alimentari come ad esempio i cibi piccati come pepe, peperoncino, curry, bevande alcoliche e cioccolato.

Lettura consigliata

Pochi sanno che mangiare questo semplice frutto aiuterebbe a pulire le arterie prevenendo malattie cardiovascolari e ipertensione.