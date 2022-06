La cucina di casa è uno degli ambienti che frequentiamo di più durante la giornata. In effetti, la sfruttiamo praticamente ogni giorno per cucinare e sederci a tavola con gli ospiti o in famiglia. Tra gli elementi indispensabili ci sono i fornelli, su cui appoggiamo ogni volta pentole e padelle piene di cibo.

Sporcarli è facile, ma rimediare potrebbe non esserlo altrettanto se non si conoscono i giusti metodi. Per lucidare il piano cottura potrebbe servire qualche prodotto particolare. Per le griglie il discorso non cambia, perché con pochi rimedi affidabili potremmo rimetterle a nuovo e farle brillare.

Lo sgrassatore per eliminare le incrostazioni

Così come si attacca a piattelli e bruciatori, il grasso ostinato aggredisce anche le nostre griglie. Per prevenire o limitare il problema sarebbe consigliabile pulirle con regolarità. Se volessimo sostenere una spesa, potremmo procurarci uno sgrassatore professionale.

Spruzziamo il prodotto sulle griglie e aspettiamo almeno mezzora che faccia effetto. A questo punto dovremo passare attentamente una spugnetta metallica o un panno in microfibra sulla superficie. Terminiamo il procedimento con un bel risciacquo sotto acqua corrente, per togliere eventuali residui.

Ecco come pulire facilmente le griglie dei fornelli in ghisa e acciaio molto incrostate senza usare l’ammoniaca

Molti scelgono l’ammoniaca per rimediare all’unto sulle griglie. È certamente un prodotto efficace, ma comunque aggressivo e da usare con cognizione. Se proprio intendiamo servircene, ricordiamoci sempre di diluirla in acqua e non mischiarla con altri detersivi. In alternativa all’ammoniaca, potrebbe farci comodo un sistema più sicuro per provvedere alla pulizia delle griglie in ghisa.

Iniziamo strofinando una spugna o uno straccio umido sulla superficie sporca. Immergiamo le griglie in acqua calda e attendiamo qualche minuto. Adesso passiamo una spatola intrisa di un detergente a base di bicarbonato compatibile con la ghisa. Infine scaldiamo le griglie e, indossando dei guanti da forno, le puliamo con la carta assorbente.

Se le griglie sono in acciaio, dovremo innanzitutto immergerle in una soluzione di acqua e sapone ecologico per piatti. Puliamole con una spugna o un panno delicati, per non rischiare di rovinare il metallo. Per un’alternativa più naturale potremmo servirci di aceto, succo di limone o ancora una volta del bicarbonato.

In caso di incrostazioni difficili, lasciamo che il composto agisca anche per 30 minuti. Terminiamo il procedimento col risciacquo, ricordandoci di mettere sempre i nostri guanti. Ecco come pulire facilmente le griglie dei fornelli. Così potremo riutilizzarle subito per cucinare tutti i nostri manicaretti preferiti.

